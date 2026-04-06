Đội trưởng tuyển Thái Lan Chanathip bị giả danh để... xin tiền

Hành động đốt pháo hoa của Chanathip sẽ khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đối mặt với án phạt - Ảnh: Thairath

Mọi chuyện bắt đầu khi Thái Lan đánh bại Turkmenistan 2-1 ở loạt trận cuối cùng bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Chiến thắng này đã giúp Thái Lan "nối gót" tuyển Việt Nam để giành vé tham dự vòng chung kết giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2027.

Trong lúc diễu hành cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu, Chanathip đã được người hâm mộ tặng một quả pháo sáng và anh đã đốt nó trên sân.

Hành động này của Chanathip là phạm luật và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng trăm nghìn baht từ Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Sau trận đấu đăng tải trên mạng xã hội với lời nói đùa rằng: "Tôi có thể phải nộp phạt. Xin hỏi có ai có thể giúp tôi nộp phạt không? Mỗi người 100 baht".

Từ câu nói đùa của Chanathip, mà trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều tin nhắn giả danh gửi đến người hâm mộ Thái Lan với yêu cầu "quyên góp" để giúp tiền vệ này đóng phạt.

Những tin nhắn này có nội dung như sau: "Xin chào, tôi là Chanathip. Hiện tại tôi đang gây quỹ để trả tiền phạt vì đốt pháo hoa. Bạn có thể giúp tôi 300 baht được không? Tôi sẽ trả lại sau".

Mới đây Chanathip phải lên tiếng cảnh báo mọi người và khẳng định tất cả những lời kêu gọi "quyên góp" đều là lừa đảo.

Chanathip đã đăng tải trên trang Facebook chính thức của anh, những dòng tin nhắn lừa đảo với lời khẳng định: "Đây là ai vậy? Không phải tôi".

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: tuoitre.vn