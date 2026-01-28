Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập 27 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ của Đội quy tập; đồng thời trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Nậm Cả, huyện Phả Xay, tỉnh Xiêng Khoảng.

Ban chỉ đạo 515, Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Lê Văn Trung đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên Đội quy tập; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ. Trong đó 22 hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Xiêng Khoảng, 5 hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Xay Sổm Bun.

Thiếu tướng Lê Văn Trung nhấn mạnh, thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin ngày càng hạn chế, địa hình thay đổi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại phức tạp. Đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội quy tập tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất bạn Lào là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ban chỉ đạo 515, Quân khu 4 theo dõi Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Phả Xay, tỉnh Xiêng Khoảng.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào.

