Lời khai của hung thủ sát hại, giấu xác người phụ nữ đi mời đám cưới

Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 18h ngày 29/4, Phòng CSHS, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời về vụ 'Giết người' và 'Cướp tài sản' xảy ra tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; nạn nhân là chị N.H.Q. (SN 1978, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Qua nắm thông tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định, vào lúc 10h cùng ngày, chị Q. đến nhà của ông N.M.T. (SN 1963, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để dự đám giỗ.

Đến 14h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới. Hơn 2 giờ sau, gia đình chị Q. gọi điện thoại cho chị, nhưng không liên lạc được.

Sau đó, một phụ nữ gọi điện báo cho gia đình ông T. với nội dung: 'Đấu đã bóp cổ, giết chết chị Quyên để cướp vàng trên người, sau đó vứt xác người phụ nữ này vào bãi sậy'.

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể chị Q. trong bãi sậy, trên người không còn trang sức, liền trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, Công an huyện Trần Văn Thời xác định, Trần Văn Đấu (SN 1985, ngụ ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) là nghi can chính sát hại chị Q. để cướp tài sản.

Đến 0h20 ngày 30/4, khi Đấu đến xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ. Trong quá trình truy bắt Đấu, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được 3,1 chỉ vàng 18K, 42 triệu đồng (do Đấu bán vàng cướp của chị Q.).

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Đấu khai nhận, trên đường đi mời đám cưới, chị Q. có trò chuyện với Đấu (do 2 người quen biết từ trước). Thấy chị Q. đeo nhiều vòng vàng, Đấu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt.

Khi đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau bóp cổ chị Q. đến chết rồi kéo thi thể vào bụi sậy ven đường.

Đấu lấy của chị Quyên, gồm: 1 kiềng đeo trên cổ trọng lượng 3,7 chỉ vàng 18K; 1 bộ vòng ximen 21 chiếc trọng lượng 1 cây vàng 18K; 1 nhẫn trọng lượng 1 chỉ vàng 18K… mang đi bán lấy tiền tiêu.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thảo Nghi

Nguồn tin: vtv.vn