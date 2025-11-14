Đội châu Âu thứ 2 giành vé dự World Cup

Mbappe dự kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp.

Ở lượt trận áp chót của bảng D, Pháp cần một chiến thắng để tự quyết định số phận. Nhà vô địch thế giới năm 2018 gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Ukraine và phải chờ đến lần dứt điểm thứ 16 từ đầu trận mới có thể đánh sập hàng thủ đối phương.

Phút 55, đoàn quân áo lam được hưởng phạt đền. Đội trưởng Kylian Mbappe bước lên và không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 77, Michael Olise xoay người dứt điểm kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, nhân đôi cách biệt. Người kiến tạo là lão tướng N'Golo Kante. Những phút cuối, Mbappe, Hugo Ekitike lần lượt ghi bàn, ấn định thắng lợi 4-0 cho chủ nhà.

Tiếng còi mãn cuộc tại Parc des Princes vang lên cũng là lúc người hâm mộ và cầu thủ Pháp ăn mừng cuồng nhiệt. Họ trở thành đội tuyển châu Âu thứ 2, sau Anh, giành vé đến thẳng World Cup 2026, đồng thời là lần thứ 8 liên tiếp, bóng đá đất nước hình lục lăng góp mặt ở ngày hội lớn nhất thế giới.

Với đội hình gồm các cầu thủ đẳng cấp thế giới dưới sự dẫn dắt của HLV dày dặn kinh nghiệm Didier Deschamps, tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào 17/11, Pháp hành quân đến Azerbaijan để chơi trận cầu thủ tục. Trong khi đó, Ukraine và Iceland quyết chiến để nuôi hy vọng đi tiếp thông qua vị trí thứ 2 tại vòng loại.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn