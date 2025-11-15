Kịch bản điên rồ khiến Đức mất vé World Cup

Woltemade giúp Đức giành 3 điểm quan trọng.

3 điểm trên sân vận động quốc gia Luxembourg giúp tuyển Đức giữ vị trí dẫn đầu bảng A trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Slovakia. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 17/11, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ có trận "chung kết" với Slovakia trên sân nhà.

Đức cần một trận hòa trở lên để có vé đến thẳng World Cup 2026. Sẽ là thảm họa nếu "Diemannschaft" thua trên sân nhà, sau đó tiếp tục thất bại ở vòng play-off để rồi không thể dự giải đấu vào năm sau, bởi họ đã liên tiếp góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới từ năm 1954 đến nay.

Phút 49 trận đấu trên sân Luxembourg, Leroy Sane đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang vừa tầm để Nick Woltemade băng vào tạo điểm cắt, đưa tuyển Đức vượt lên dẫn trước sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một.

Đến phút 69, Woltemade tiếp tục ghi dấu ấn với pha chạy chỗ thông minh để đón đường chọc khe của Ridle Baku, trước khi sút chéo góc hiểm hóc, ấn định chiến thắng cho "Die Mannschaft".

Tiền đạo sinh năm 2002 ghi cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp cho tuyển Đức. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của anh chỉ trong 2 lần ra sân gần nhất ở cấp quốc tế.

Cục diện bảng A vòng loại khu vực châu Âu. Đức không được phép mắc sai lầm ở lượt cuối

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn