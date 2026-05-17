Phát hiện xưởng sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn

Cơ quan công an khám xét cơ sở sản xuất thuốc diệt mối giả quy mô lớn tại Khu công nghiệp Bình Phú - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 16-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an phường Kỳ Sơn vừa phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thanh Bình (59 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại Khu công nghiệp Bình Phú.

Quá trình khám xét tại phân xưởng số 5 thuộc Công ty TNHH MTV Narico, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất thuốc diệt mối giả với quy mô lớn.

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên vật liệu và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất gồm 3 máy trộn, 3 tủ sấy, 1 máy sàng, 1 máy dán túi, 1 máy dán màng co cùng nhiều vật tư đóng gói như bao bì, nhãn mác, thùng các tông.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 180 bao nguyên liệu, mỗi bao nặng 25kg có nhãn ghi "Toxic 6", 1 thùng gỗ chứa nguyên liệu chưa thành phẩm cùng 3 thùng nhựa màu xanh chứa chất bột màu trắng nghi là thành phẩm thuốc diệt mối.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Thanh Bình đã thuê phân xưởng tại khu công nghiệp để tổ chức sản xuất thuốc diệt mối giả bán ra thị trường.

Tổ công tác đã niêm phong toàn bộ kho hàng, thu giữ tang vật theo quy định và bàn giao khu vực kho cho UBND phường Kỳ Sơn quản lý.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đã được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ