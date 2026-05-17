Nghệ An: Độc đáo trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Ơ Đu

Dù quá trình cộng cư trong một thời gian dài, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa của các cộng đồng dân tộc Thái, Khơ Mú... nhưng cộng đồng dân tộc Ơ Đu vẫn duy trì nhiều nét đẹp, phong tục truyền thống.

Đặc biệt, trang phục truyền thống của người Ơ Đu là biểu hiện sinh động, đặc trưng trong nhận diện văn hóa, phản ánh lịch sử, bản sắc và thể hiện sự sáng tạo, kỹ thuật thêu, dệt thủ công khá tinh tế của người Ơ Đu.

Các bộ phận thân váy, áo và khăn đội đầu trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Ơ Đu thường có màu đen. Trong đó, áo không có khuy, cúc mà dùng các sợi dây vải màu đen buộc chéo. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phụ nữ bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) trong trang phục truyền thống của người phụ nữ Ơ Đu với váy, áo màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế; dây thắt lưng màu xanh. Tất cả được làm thủ công từ vải sợi bông tự dệt. với Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trong bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Ơ Đu, khăn quấn đầu thường không thêu hoa văn. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Họa tiết trang trí trên chân váy của phụ nữ Ơ Đu có những nét độc đáo bởi thường thêu các hình khối, đường riềm trang trí với kỹ thuật “chạy sợi” và phối màu tinh tế, tạo nên một phong cách thêu riêng biệt. Đây là đặc điểm để có thể dễ dàng phân biệt trang phục truyền thống của người Ơ Đu với trang phục các dân tộc Thái, Khơ Mú… Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phụ nữ dân tộc Ơ Đu chỉnh sửa trang phục truyền thống cho con cháu tham gia dự lễ hội đốn tiếng sấm đầu năm của dân tộc Ơ Đu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trang phục truyền thống của người phụ nữ Ơ Đu không chỉ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày mà còn được sử dụng trong các dịp lễ hội, giúp gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Ơ Đu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phụ nữ và đàn ông Ơ Đu ở bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) trong trang phục truyền thống. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phụ nữ trong trang phục truyền thống đang chơi nhạc cụ “khắc luống” trong lễ đón tiếng sấm đầu năm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Hai mẹ con người Ơ Đu trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Phụ nữ dân tộc Ơ Đu còn dùng xà tích (bộ dây chuyền hoặc một chuỗi các vật phẩm nhỏ, thường được làm bằng bạc) làm trang sức đeo quanh nơi eo và đeo vòng bạc ở cổ tay để làm đẹp. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Túi vải nhỏ với họa tiết hoa văn trang trí có màu sắc, hình khối bắt mắt, có dây dài vắt qua vai cũng nằm trong bộ phận cấu thành, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của người phụ nữ Ơ Đu. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: bnews.vn