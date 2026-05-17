Sự thật về màn kiểm soát chi tiêu kinh hoàng của mẹ chồng: "Nhà này không có thói quen tiêu hoang như thế"

Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập khá. Chồng tôi cũng là người có chí tiến thủ, hai vợ chồng tuy chưa dư dả nhưng cũng đủ lo cho cuộc sống và có chút tích lũy. Tôi vốn là người thích sự đơn giản, không cầu kỳ. Bữa cơm nhà tôi thường chỉ đủ canh, rau, món mặn, nhưng lúc nào cũng ấm cúng và đầy đủ dinh dưỡng. Cuối tuần, tôi thích nằm nhà xem phim, nhâm nhi chút snack, uống ly trà sữa để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Với tôi, đó là những niềm vui nhỏ bé, là cách tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực không ngừng.

Thế nhưng, những niềm vui nhỏ bé ấy lại trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Bà là người sống rất tiết kiệm, thậm chí là hà tiện. Tôi hiểu rằng bà đã trải qua thời kỳ khó khăn nên có thói quen đó, nhưng đôi khi sự tiết kiệm của bà lại trở thành sự kiểm soát quá mức đối với cuộc sống của tôi.

Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là một chiều thứ Sáu nọ, tôi đặt 2 bịch snack khoai tây và mấy ly trà sữa về để tối cuối tuần nằm xem phim với chồng. Shipper vừa giao đến, tôi vừa cầm đồ vào nhà thì mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy. Bà không nói gì với tôi, nhưng ngay lập tức quay sang nói với chồng tôi, giọng đầy vẻ khó chịu: "Con dâu kiểu gì mà suốt ngày ăn vặt? Tiền không biết để dành à? Nhà này không có thói quen tiêu hoang như thế."

Tôi đứng sững lại. Hai bịch snack và mấy ly trà sữa, tổng cộng chưa đến 200 nghìn đồng, là tiền tôi tự kiếm, tự chi tiêu. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, nó lại trở thành "tiêu hoang", thành một thói quen xấu cần phải chấn chỉnh. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tối đó, mẹ chồng còn gọi riêng chồng tôi ra nói chuyện. Tôi vô tình nghe được hết cuộc đối thoại của hai mẹ con: "Vợ con phải dạy lại. Đàn bà mà cứ ăn với uống linh tinh thì sau này chỉ có phá của." Chồng tôi chỉ biết im lặng, không dám nói một lời nào. Tôi nằm trong phòng, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn có chút thư giãn, vậy mà lại bị phán xét, bị coi thường đến vậy.

(Ảnh minh họa)

Những lời nói đó cứ ám ảnh tôi suốt mấy ngày sau. Tôi bắt đầu hạn chế mua đồ ăn vặt, trà sữa. Mỗi lần muốn mua gì, tôi lại phải đắn đo, suy nghĩ, sợ mẹ chồng nhìn thấy lại nói. Cảm giác bị kiểm soát, bị tước đoạt quyền tự chủ khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi 30 tuổi, có công việc, có thu nhập, vậy mà mua gói bánh cũng phải nhìn sắc mặt người khác.

Đỉnh điểm là hôm qua. Tôi làm tăng ca đến tối mịt, mệt rã rời, chưa kịp ăn tối. Về đến nhà, tôi đói cồn cào nên quyết định đặt một combo đồ ăn Hàn Quốc qua app. Shipper vừa giao tới cửa thì mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, chặn luôn shipper lại. Bà nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn tôi, giọng nói lạnh tanh: "Nhà có cơm không ăn, bày đặt ăn ngoài. Từ mai mẹ cấm mua đồ ăn vặt với đồ linh tinh về nhà này." Nói rồi, bà quay sang shipper: "Cháu mang về đi, nhà này không nhận." Tôi đứng đó, sững sờ, không nói nên lời. Shipper cũng ngớ người ra, rồi đành ngậm ngùi mang đồ ăn đi. Tôi cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Sự tức giận, tủi thân và cả sự bất lực dâng trào.

Tôi không cãi vã, không lớn tiếng. Tôi chỉ lặng lẽ đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi không khóc, mà chỉ cảm thấy trống rỗng. Tôi đi làm, tự kiếm tiền, vậy mà ngay cả việc ăn uống cá nhân cũng không được tự quyết định. Tôi nhận ra, đây không chỉ là chuyện đồ ăn vặt hay đồ ăn ngoài. Đây là sự kiểm soát, sự tước đoạt quyền tự chủ của tôi trong chính căn nhà của mình. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng điều này.

Sáng hôm sau, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi nói rõ cảm xúc của mình, về việc tôi cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Chồng tôi im lặng lắng nghe, và cuối cùng cũng nhận ra sự vô lý trong hành động của mẹ. Anh hứa sẽ nói chuyện với mẹ, và sẽ bảo vệ tôi. Tôi không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng tôi biết, tôi không thể sống mãi trong sự kiểm soát và phán xét đó. Tôi cần được là chính mình, được tự do quyết định những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của mình. Bởi vì, hạnh phúc không phải là việc tiết kiệm đến mức hà tiện, mà là sự thoải mái, tôn trọng và tự chủ trong chính cuộc sống của mình.

Tác giả: hangcham

Nguồn tin: Thanh niên Việt