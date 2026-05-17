Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, sau khi nhận tin báo của người dân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại TPHCM; tức ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh Miu Lê).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14-5, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về 2 hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động