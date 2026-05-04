Nghệ An xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ngày 4/5, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.422 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý hành chính 1.221 trường hợp, tổng số tiền xử phạt ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu được xác định là chạy quá tốc độ với 413 trường hợp; đi sai làn đường, phần đường 311 trường hợp; vi phạm quy định về tải trọng, kích thước phương tiện 67 trường hợp và 8 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là trọng điểm kiểm soát với 322 trường hợp bị xử lý. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn nên được lực lượng chức năng siết chặt xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp như tăng cường tuần tra lưu động, lập chốt kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm mạnh trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết và 114 người bị thương. Lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý gần 54.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn và hơn 13.000 trường hợp vi phạm tốc độ.

Tác giả: Phan Huy

