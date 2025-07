Độc đáo lễ đón tiếng sấm của đồng bào Ơ Đu

Trong dịp này, Bộ VH,TT&DL cũng công nhận Chữ Thái ở Nghệ An và Nghệ thuật Trống tế Yên Thành, Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ An có 14 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trong đó, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11/2014.