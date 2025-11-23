Bắt tổng giám đốc công ty bán đất chưa đủ pháp lý, chiếm đoạt tiền tỉ

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Văn Hùng - Ảnh: H.B.

Ngày 23-11, Công an Đà Nẵng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng với ông Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu xác định Công ty TNHH TMDV Phong Hải Thịnh (đóng tại Đà Nẵng) do ông Đinh Văn Hùng làm Tổng giám đốc.

Năm 2018, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), với tiến độ đến hết quý 2 năm 2020.

Đến nay dự án chưa được gia hạn tiến độ và công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nêu rõ không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất nhưng tháng 3-2022, ông Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án cho ông N.D.T. và ông D.Đ.C. với tổng giá trị hơn 13,6 tỉ đồng; đã thu của hai bị hại trên 6,8 tỉ đồng.

Ông Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Vậy nhưng thực tế ông này lại sử dụng cho mục đích cá nhân. Hết thời hạn cam kết, ông Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho hai khách hàng nói trên.

Công an thông báo những cá nhân đã ký hợp đồng mua đất tại dự án khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh thì liên hệ cung cấp thông tin.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ