Doanh nghiệp Nghệ An 'né' sản xuất giờ cao điểm để tiết kiệm điện

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 5/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện vào mùa khô nắng, UBND tỉnh Nghệ An vừa lập Tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn triển khai quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Công ty Điện lực Nghệ An và các phòng chức năng thuộc Sở Công thương.

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6, đoàn đã bắt đầu kiểm tra tại UBND TP.Vinh và Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan. Qua kiểm tra tại một số đơn vị cho thấy, từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6, trên cơ sở hướng dẫn của Công ty Điện lực Nghệ An, UBND TP.Vinh và Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã có các giải pháp tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.

Cụ thể, UBND TP.Vinh đã tích cực tuyên truyền và chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị Vinh chủ động tiết giảm giờ và tắt thiết bị chiếu sáng công cộng tại một số tuyến phố, qua đó đã tiết giảm 20% tổng điện năng tiêu thụ cho hoạt động chiếu sáng công cộng.

Hay tại Tổng Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, đã đầu tư đổi mới thiết bị và sắp xếp lại giờ làm, ca kíp theo hướng tránh giờ cao điểm, qua đó giảm sản lượng điện tiêu thụ điện từ 3,7-3,8 triệu kwh xuống còn 1,7 triệu kwh điện/tháng.

Công nhân Nhà máy dệt may Hoàng Thị Loan tranh thủ thời điểm dây chuyền nghỉ để bảo dưỡng thiết bị dây chuyền

Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay “Cùng với kiểm tra, đôn đốc, đoàn ghi nhận những khó khăn, vướng mắc từ các cơ sở doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu điều tiết, cắt giảm để tiết kiệm năng lượng điện. Đồng thời, hướng dẫn đơn vị, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng lộ trình, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm và 5 năm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kịp thời động viên, khen thưởng những mô hình, điển hình sử dụng tiết kiệm năng lượng…’, ông Hải nói.

Cũng theo Sở Công Thương Nghệ An, dự kiến từ nay đến cuối tháng 6, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra 10 cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là UBND các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Con Cuông, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thái Hòa, Quỳ Hợp và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh Nghệ An như: Công ty Cổ phần sữa TH, Công ty TNHH Luxshare - ICT Nghệ An, Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang, Công ty Cổ phần Nông thủy sản Nghệ An, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Nhà máy sữa Nghệ An, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Sài Gòn.

Theo lãnh đạo công ty điện lực Nghệ An, thực hiện Chỉ thị 20 ngày 7/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tăng cường tiết kiệm điện, dịp này Điện lực Nghệ An đã trực tiếp gặp và đàm phán với các khách hàng lớn như Xi măng Hoàng Mai, Xi măng Sông Lam 2 và Sông Lam 1, Trạm nghiền Nghi Thiết, Xi măng Tân Thắng, Nhà máy tôn Hoa Sen, đại diện các khu công nghiệp… để chủ động trong thực hiện điều tiết phụ tải, xây dựng phương án tiết giảm phụ tải điện.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương