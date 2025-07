Khắc phục giao thông sau bão số 3 tại Nghệ An

Một đoạn đường địa phận xã Kỳ Sơn ((Nghệ An) bị đứt nền mặt đường.

Thông tin từ Sở xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, đến ngày 29/7, trên địa bàn tỉnh có hơn 559 điểm sạt lở được ghi nhận trên 6 tuyến đường chính, gồm: Quốc lộ 7, Quốc lộ 16, các tuyến đường tỉnh: ĐT.543, ĐT.543B, ĐT.543C, ĐT.543D.

Sạt lở ta-luy dương là nguyên nhân chính gây ách tắc giao thông, trong khi nhiều vị trí sạt lở taluy âm đã làm hư hỏng hoặc đứt nền mặt đường.

Quốc lộ 16 và ĐT.543D là hai tuyến chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều đoạn bị chia cắt kéo dài trên 10-20 km. Tuy, không có đoạn nào bị đứt hoàn toàn trên Quốc lộ 7, nhưng thiệt hại nền đường do sạt lở vẫn nghiêm trọng. Công tác khắc phục đang được địa phương triển khai nhanh chóng với hàng chục máy móc và nhiều mũi thi công hoạt động liên tục.

Người dân Nghệ An bên những căn nhà hư hại và tuyến đường giao thông bị mưa lũ phá hủy.

Hiện, sở Xây dựng Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý huy động xe máy, thiết bị chia thành các mũi thi công, phối hợp với các lực lượng Ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng công an, quân đội tập trung tập trung xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo thông xe tạm thời 01 vệt tại nhiều đoạn. Tới nay một số khu vực vẫn đang bị chia cắt, đặc biệt ở xã Nhôn Mai, Mỹ Lý (Quốc lộ 16), xã Hữu Khuông (ĐT.543C), và một số điểm trên ĐT.543D.

Ông Phạm Hồng Quang, giám đốc sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết: “Sở Xây dựng và đơn vị quản lý đang tiếp tục kiểm tra, tiếp cận hiện trường, chỉ đạo công tác kiểm tra, ứng cứu và khắc phục để sớm khôi phục hoàn toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông”.

Các cơ quan chức năng địa phương này đang tiến hành đặt biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là lúc mưa to, trời tối.

Đất đá sạt lở từ ta-luy xuống tuyến đường ĐT.543 đoạn qua xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. (CLIP: Sở Xây dựng Nghệ An cung cấp)

Trong khi đó, chính quyền địa phương đang nỗ lực thông đường, tạo điều kiện để các đoàn thiện nguyện kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Thị sát trực tiếp tại hiện trường, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An-Hoàn Phú Hiền cho biết: “Chúng tôi đang rà soát lại tất cả các vị trí xung yếu để có giải pháp căn cơ, lâu dài. Những vị trí nào đảm bảo cải tiến được taluy dương để ổn định lâu dài chúng tôi sẽ nghiên cứu. Còn những vị trí đảm bảo mà không cải tiến được taluy dương thì chúng tôi sẽ sớm có phương án xử lý taluy âm như cọc khoan nhồi, làm tường chắn làm rọ đá”.

Được biết tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, vận động thông xe trên tuyến Quốc lộ 7 trong thời gian sớm nhất. Lực lượng chức năng cũng túc trực tại các vị trí xung yếu, lập chốt cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường này.

