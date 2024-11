Đoàn Đại sứ quán Anh tại Việt Nam dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trong chương trình làm việc tại Nghệ An từ ngày 26/11/2024 đến ngày 27/11/2024, Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tới thăm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2 tỉnh; thăm một hộ gia đình hưởng lợi từ dự án “Đấu tranh phòng, chống mua bán người” (thuộc khuôn khổ Dự án TMSV do Bộ Nội vụ Anh tài trợ); thăm Vườn Quốc gia Pù Mát và tham gia sự kiện truyền thông về di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Trường THPT Đô Lương 4, huyện Đô Lương (thuộc khuôn khổ Dự án TMSV).