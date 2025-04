Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024 và quý I/2025. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 đạt 9,01%. Quy mô GRDP năm 2024 đạt 216.943 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020, xếp thứ 10/63 địa phương. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; đến hết năm 2024, cơ cấu các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 21,52%; công nghiệp, xây dựng đạt 31,25%; dịch vụ đạt 42,68%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 4,55%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2025 đạt 8,0% (cả nước 6,93%), đứng thứ 5/14 địa phương trong vùng và thứ 27 cả nước, là mức tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm gần đây.

Thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 25.564 tỷ đồng, vượt 60,6% dự toán (đứng thứ 17 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ), tiệm cận mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Quý I/2025, thu ngân sách đạt 6.311 tỷ đồng, đạt 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu nội địa thực hiện 5.954 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 293,6 tỷ đồng, đạt 18% dự toán.

Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh đã thu hút được 430 dự án (còn hiệu lực) với tổng vốn đầu tư 162.136,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,13 lần so với giai đoạn 2016-2020. Các dự án tăng cả về quy mô, số lượng, chất lượng, trong đó thu hút các dự án đầu tư FDI là điểm sáng nổi bật, đặc biệt là trong 3 năm gần đây (2022-2024), tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Tổng vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2021-2024 đạt trên 4,81 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với tổng vốn lũy kế từ năm 2020 trở về trước. Luỹ kế đến nay, tỉnh Nghệ An có 153 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD từ các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lũy kế trong năm 2025 (tính đến ngày 31/3/2025), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án/TMĐT 2.223,5 tỷ đồng, điều chỉnh 38 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 10 lượt dự án/TMĐT tăng 4.496,1 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6.719,6 tỷ đồng (bằng 45,4% cùng kỳ năm ngoái). Đặc biệt, trong quý I/2025 đã hoàn thành thủ tục và trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 vốn đầu tư đăng ký 52,5 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét hơn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, các Sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); dự án cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 7; dự án kè sông Nậm Mộ (Kỳ Sơn); việc chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; những khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị và đề xuất...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Lĩnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh

Đại diện các cơ quan đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân (ở địa phương), kết thúc hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Báo cáo các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV còn tồn đọng, kéo dài, chưa giải quyết xong.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần có hướng dẫn cho các địa phương trong việc giải ngân vốn đầu tư công, quản lý mạng lưới các trường học khi sắp tới sẽ bỏ đơn vị hành chính cấp huyện

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị UBND tỉnh có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng đã làm rõ hơn về tiến độ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 7; việc chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A. Đối với những ý kiến tại buổi làm việc, UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết. Đồng chí Hoàng Phú Hiền cũng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất các kiến nghị của tỉnh lên các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu ra các nhiệm vụ, một số khó khăn, thách thức đối với tỉnh trong thời gian tới. Người đứng đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để phấn đấu đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh trong giải quyết Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 7; việc chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A.

Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đề nghị các ngành trong khối nội chính có thống nhất trong việc lựa chọn địa điểm đặt trụ sở sau sáp nhập để đảm bảo thuận lợi cho người dân cũng như công tác dẫn giải, hỗ trợ tư pháp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đồng hành với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, đề nghị các Sở, ngành kịp thời báo cáo UBND tỉnh để phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc, trao đổi với các cơ quan Trung ương. Đồng thời, theo dõi kịp thời, sát các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi triển khai tại địa phương sẽ gặp khó khăn, bất cập, đề xuất Đoàn Đại Quốc hội tỉnh báo cáo các cơ quan Trung ương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn