Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương dẫn đầu. Cùng đi có các đồng chí: Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động; Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công; Nguyễn Mạnh Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; cùng cán bộ, chuyên viên các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cùng đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác dâng hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện hứa phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và các thành viên trong đoàn công tác đã tặng quà cho Ban Quản lý di tích Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng trên diện tích gần 7ha, thuộc tổ dân phố số 2, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ là bộ đội, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế giữa hai nước Việt - Lào.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban quản lý khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: laodongthudo.vn