Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành với tỉnh

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã nghe báo cáo tình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Trường Ban Tuyên giao Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh

Nghệ An là tỉnh có số lượng Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng ký hoạt động đứng thứ 04 trên cả nước. Hiện nay, Nghệ An có 82 cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, trong đó có 03 cơ quan báo chí địa phương (với 160 phóng viên), 39 Văn phòng đại diện, 40 phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương (với hơn 200 phóng viên); ngoài ra, còn có nhiều phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí khác hoạt động trên địa bàn tỉnh nhưng chưa thực hiện đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông. Ngoài hệ thống các cơ quan báo chí, tỉnh Nghệ An còn có hệ thống truyền thông cơ sở của tỉnh bao gồm 21 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông của các huyên, thành, thị xã. Bên cạnh đó, còn có Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; hệ thống fanpage trên mạng xã hội facebook của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã góp phần tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền.

Về cơ bản, các cơ quan báo chí Nghệ An và các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đã chấp hành tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành với tỉnh trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực khai thác tin bài, chủ động, sáng tạo trong phát hiện đề tài; thông tin báo chí phản ánh tương đối kịp thời và trở thành nguồn thông tin tin cậy, chính thống, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, cổ vũ các phong trào thi đua; phát hiện và biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh Nghệ An đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí đã được triển khai, quán triệt theo phương châm “Chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động kết nối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua giao ban báo chí định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời gặp gỡ, trao đổi thông tin. Cùng với đó là việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các Sở, ngành và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trước những vấn đề lớn, vấn đề nóng.

Công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh đã có sự chuyển biến rõ nét. Thông qua hoạt động theo dõi, tổng hợp điểm báo phục vụ các phiên làm việc hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn các vấn đề nóng, những vấn đề quan trọng để ban hành văn bản chỉ đạo đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh; không xảy ra tình trạng tồn đọng trong xử lý vấn đề báo nêu.

Công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội luôn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng, tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh để xử lý các vi phạm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo và phối hợp với Hội nhà báo tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm một số phóng viên do chưa nhận thức đầy đủ đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội thiếu khách quan, ngôn ngữ không trong sáng, không phù hợp về chính trị – xã hội...

Đ/c Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp hiệu quả vào phong trào chung của Hội Nhà báo Việt Nam và hoạt động báo chí tỉnh nhà. Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong trình hình mới”.

Thực hiện nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh đề ra, Ban Chấp hành Hội Nhà báo đã xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ đạo các Chi hội tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hội đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể hội viên, tổ chức cho hội viên nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Tuy nhiên, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn một số cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo định hướng thông tin tại các cuộc giao ban Báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức. Vẫn còn xuất hiện một số tin, bài chưa phù hợp với tôn chỉ, mục đích quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí. Tình trạng một số phóng viên sử dụng mạng xã hội để thông tin về các sự việc chưa được kiểm chứng, vẫn còn tiếp diễn gây bức xúc trong dư luận… Hội Nhà báo tỉnh cũng đã kiến nghị về số lượng biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã gợi mở một số nội dung để giúp báo chí Nghệ An thực hiện chuyển đổi số; công tác phát triển hội viên, việc bố trí kinh phí cho các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh…

Xây dựng và phát triển Hội Nhà báo tỉnh ngày càng vững mạnh

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp, đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Nghệ An nói riêng. Các cơ quan báo chí đã kịp thời cổ vũ, động viên những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời tổ chức phản biện về những chính sách của tỉnh ban hành. Trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm đến hoạt động của các cơ quan báo chí, đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đồng thời cũng đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng để xây dựng nền báo chí truyền thông nhân văn, hiện đại. Xây dựng chương trình hoạt động của Hội theo từng năm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức của các Hội viên; thực hiện công tác bồi thường cán bộ; xử lý nghiêm đối với các trường hợp hội viên vi phạm và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với những kiến nghị của Hội về kinh phí, cơ cấu tổ chức, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu để đưa ra các chính sách phù hợp để Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát triển ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại các cơ quan báo chí hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, để các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển thì cần vận dụng các quy định của Đảng và Nhà nước một các linh hoạt. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của Hội. Với vai trò của mình, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan Trung ương về các nội dung Hội Nhà báo tỉnh kiến nghị.

