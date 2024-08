Đoàn công tác của Tổ tư vấn Kinh tế - Xã hội tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Kỳ Sơn

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, đã trình bày báo cáo tổng kết về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua. Bên cạnh việc nêu rõ những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số thách thức và khó khăn mà huyện đang phải đối mặt. Đồng chí đã đưa ra một số kiến nghị quan trọng, bao gồm: đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí hợp lý để triển khai Kế hoạch 2561 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cần đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông các tuyến đường liên xã, nội xã; và hỗ trợ quy hoạch, xây dựng các điểm đến du lịch tại các địa phương như Mường Lống, Tây Sơn, Na Ngoi, Nậm Cắn.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo tổng kết về tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

Tổ tư vấn Kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực

Sau khi lắng nghe báo cáo của huyện Kỳ Sơn, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực. Các chuyên gia đề xuất huyện Kỳ Sơn cần lập quy hoạch xây dựng các vùng kinh tế và tăng cường liên kết với nước bạn Lào, cũng như hai huyện lân cận là Tương Dương và Quế Phong. Đoàn công tác cũng khuyến khích huyện phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và sản xuất dược liệu đặc thù. Ngoài ra, việc xây dựng quy hoạch hệ thống đô thị tại thị trấn Mường Xén và phát triển thêm các sản phẩm OCOP cũng được nhấn mạnh như là một chiến lược quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế của địa phương.

Đồng chí Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Trương Đình Tuyển – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổ trưởng Tổ tư vấn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, đã đánh giá cao những tiềm năng to lớn mà huyện Kỳ Sơn đang sở hữu. Ông đặc biệt khuyến khích huyện tự chủ, thực hiện các công việc cơ bản trước mắt để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Ông cũng nhấn mạnh việc đưa quy hoạch phát triển kinh tế vào dự thảo nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện sắp tới, coi đây là yếu tố then chốt để huyện Kỳ Sơn có thể phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của mình trong giai đoạn phát triển mới.

