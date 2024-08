Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Ngoại vụ.

Quang cảnh buổi đón tiếp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chào mừng và thông tin một số nét cơ bản của tỉnh Nghệ An cũng như về hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua đến Đoàn công tác HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay

Bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thái Quý trân trọng gửi tới đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay và các đại biểu trong Đoàn công tác những lời chúc tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong dòng chảy của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào, tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay có mối quan hệ truyền thống, gắn bó thắm thiết với nhau qua nhiều thập kỷ và ngày càng bền chặt. Hàng năm, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh thường xuyên có các hoạt động thăm thân, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác; phối hợp, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững Quốc phòng - an ninh, đặc biệt là giữ yên tuyến biên giới giữa hai tỉnh... Việc Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay sang thăm và tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động HĐND tại tỉnh Nghệ An là minh chứng sinh động và tiếp nối tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Trong tháng 8 này, sẽ diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đồng thời công bố các quyết định cho phép người, phương tiện cơ giới đường bộ và hàng hóa của hai tỉnh Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay được qua lại Cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Đây là sự kiện quan trọng mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho hai tỉnh. Cùng với đó, trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất hai Chính phủ, hai Nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn.

Nhân chuyến công tác của Đoàn công tác HĐND tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã thông tin một số nét cơ bản của tỉnh Nghệ An cũng như về hoạt động của HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 21 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 14 kỳ họp chuyên đề), ban hành 366 nghị quyết đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Nghệ An đã tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Song hành hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng hoạt động tích cực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng chúc đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ và các đồng chí cùng đi trong Đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm xay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi và có chuyến công tác thành công tại Nghệ An. Đồng thời gửi lời chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Chúc tình hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đ/c Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bo Ly Khăm Xay trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay tặng quà lưu niệm cho nhau

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bo Ly Khăm Xay bày tỏ vui mừng và cảm thấy ấm cúng khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đón tiếp trọng thị, nồng hậu. Đồng chí cho biết chuyến công tác lần này của Đoàn với mong muốn học tập quá trình kiểm tra giám sát và kế hoạch thực hiện các chính sách, nghị quyết HĐND ban hành; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của người dân. Ngoài ra còn có nhiều nội dung Đoàn mong muốn được học tập trong thực hiện kiểm tra giám sát các lĩnh vực. Đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ cho biết, trong Đoàn công tác có nhiều thành viên mới tham gia hoạt động HĐND nên cần phải học tập để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí trong Đoàn công tác tỉnh Bô ly Khăm Xay chụp hình lưu niệm

Thông tin khái quát một số nét về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bô ly Khăm Xay, đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ khẳng định, chuyến công tác lần này rất quan trọng, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng và hai đất nước nói chung. Nhân chuyến công tác lần này, đồng chí Su-văn-ni Xay-sạ-nạ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 tỉnh Bô Ly Khăm Xay trân trọng gửi lời mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại tỉnh Bô ly khăm xay trong thời gian tới.

