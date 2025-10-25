Đỗ Thị Hà và những hoa hậu, á hậu Việt lấy chồng thiếu gia

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Vừa qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa, nên duyên cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Người đẹp gốc Thanh Hóa chính thức trở thành "dâu hào môn" của làng giải trí Việt. Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân Viết Vương diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Trị) trong không gian lãng mạn, ấm cúng.

Tại lễ cưới, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ tới chồng: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung mang tên hạnh phúc trọn đời”. Chú rể Nguyễn Viết Vương đáp: "Hôm nay, sau tất cả năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sánh đôi cùng chồng thiếu gia Nguyễn Viết Vương tại lễ cưới lộng lẫy (Ảnh: Linh Lê Chí)

Sau đám cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương sẽ tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11. Sự kiện này quy tụ dàn khách mời gồm nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm. Sau lễ nạp tài, Đỗ Thị Hà mới lần đầu tiên công khai hình ảnh chồng tương lai. Cô chia sẻ: "Một dịp tràn đầy tình cảm và sự trân trọng. Buổi lễ ấm áp đánh dấu khởi đầu mới. Giờ anh đã được 'ra mắt' chính thức, không còn những bức ảnh chụp lén từ phía sau nữa".

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 13 Miss World 2021. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Chồng của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Viết Vương được nhận xét là người trẻ tuổi, điềm đạm và kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2017, thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và lọt top 40 chung cuộc. Đỗ Mỹ Linh gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình. Năm 2022, người đẹp kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - người sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: FBNV)

Ông xã của Đỗ Mỹ Linh là Chủ tịch CLB Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Hà Nội T&T. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2023. Kể từ khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, thay vào đó dành thời gian chăm lo cho gia đình. Người đẹp vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia một số hoạt động của nhà chồng.

Sau 3 năm kết hôn, Đỗ Mỹ Linh và ông xã cùng tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những chuyến du lịch sang trọng, những buổi hẹn hò lãng mạn hay các sự kiện quan trọng của gia đình. Dù bận rộn với công việc, cả hai luôn cố gắng duy trì sự cân bằng, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Á hậu Nguyễn Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Năm 2023, Phương Nhi là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International diễn ra ở Nhật Bản. Cô lọt top 15 chung cuộc và giành giải thưởng phụ Miss Visit Japan. Từ đầu 2024, người đẹp "biến mất" khỏi làng giải trí Việt cũng như trên mạng xã hội. Phương Nhi không tham gia bất kỳ sự kiện hay hoạt động nghệ thuật nào.

Ngày 15/1/2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Buổi lễ chỉ có người thân hai bên gia đình tham dự. Chồng của Phương Nhi là thiếu gia hơn cô 2 tuổi, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh có cuộc sống kín đáo, hiện là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh xe. Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào năm 2026. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi diện áo dài truyền thống đính đá, trang điểm tông hồng ngọt ngào. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của nàng hậu, xứng danh dâu hào môn.

Đầu năm 2025, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (Ảnh: Ngôi sao)

Sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi tiếp tục "ở ẩn", hầu như không hoạt động trên mạng xã hội. Vào tháng 8/2025, người đẹp xuất hiện cùng các thành viên gia đình chồng tại khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Phương Nhi cũng từng đồng hành với gia đình chồng trong đại hội cổ đông tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu hồi đầu năm. Đây là những lần hiếm hoi cô xuất hiện công khai kể từ khi lấy chồng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012. Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín, sinh năm 1987. Trung Tín tốt nghiệp thạc sĩ về Thương mại tại Đại học Melbourne. Anh là tổng giám đốc một tập đoàn, sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn trên cả nước.

Kể từ khi lập gia đình, người đẹp gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật và sự kiện giải trí, thay vào đó cô tập trung chăm lo cho gia đình. Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín đón con gái đầu lòng vào năm 2018. Đến năm 2020, họ có con trai. Năm 2024, gia đình nàng hậu chào đón con thứ ba, là một bé gái.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân Trung Tín (Ảnh: FBNV)

Sau 8 năm kết hôn, hiện vợ chồng Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín có 3 con “đủ nếp đủ tẻ”. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2012 thường đăng tải những khoảnh khắc của gia đình. Tổ ấm nhỏ viên mãn của Đặng Thu Thảo được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Bên cạnh hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng Đặng Thu Thảo - Trung Tín cũng sở hữu khối tài sản đồ sộ. Hiện cặp đôi sống trong biệt thự sang trọng tại vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Trải qua ba lần sinh nở nhưng Đặng Thu Thảo vẫn thường được nhắc đến với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ". Mỗi lần dự sự kiện, cô luôn trở thành tâm điểm nhờ nét đẹp trong trẻo, ngoại hình ngày càng mặn mà. Nhiều khán giả cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2012 đẹp lên nhờ cuộc hôn nhân viên mãn.

