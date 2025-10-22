Tiệc cưới hoành tráng của Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Sau 2 năm yêu nhau kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chính thức về một nhà sau lễ cưới diễn ra tại Quảng Trị (nhà chú rể) vào tối 22/10. Sáng cùng ngày, cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức cưới tại nhà của Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa. Trong giây phút chuẩn bị về nhà chồng, Đỗ Thị Hà bật khóc khi lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ.