Đổ mồ hôi mưu sinh giữa nắng nóng 40 độ C

Ông Ngọc, làm nghề bốc vác thuê ở chợ Vinh, vất vả mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

12h trưa 2-4, mặt trời đứng bóng, dạo quanh một vòng chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An, không khó để bắt gặp những người bốc vác thuê vẫn đang miệt mài làm việc.

Công việc của họ là nhận những kiện hàng to nặng từ chợ đầu mối, chuyển lên xe máy, xe xích lô rồi chở về cửa hàng cho tiểu thương. Hơi nóng từ mặt đường phả lên cộng với nắng nóng xấp xỉ 40 độ C như muốn vắt kiệt sức người.

Vừa chất bốn thùng hàng vải lên chiếc xe ba gác, ông Lê Văn Ngọc (59 tuổi, ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh) cho biết ông bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng hằng ngày. Có ai thuê là bất cứ lúc nào ông cũng nhận, miễn kiếm được tiền.

Chỉ mới hai ngày nắng nóng liên tiếp ông Ngọc đã cảm nhận được mùa hè năm nay như "đến sớm hơn và khó chịu hơn". Mang theo một chai nước mát để "tiếp sức" như mọi ngày, nhưng ông nói mới vài giờ mà phát hiện nó đã hết veo.

"Càng uống mồ hôi ra càng nhiều, mình lại mất sức nhiều, nhưng không uống thì khát lắm!", ông Ngọc vừa nói vừa kéo vạt áo ướt đẫm mồ hôi.

11h59 trưa 2-4, nhiệt độ ở TP Vinh là 39 độ C - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1-4 tại một số trạm đo miền Trung ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, như Vinh (Nghệ An) 40,2 độ C, Hà Tĩnh 40,5 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 40,2 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C…

Cũng theo dự báo, hôm nay 2-4, thời tiết trên cả nước tiếp tục tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi được dự báo vượt ngưỡng 40 độ C.

Nắng nóng kèm hiệu ứng gió phơn Tây Nam nên hai ngày qua, từ 12h-14h chiều, các tuyến phố ở TP Vinh và Hà Tĩnh hầu như vắng bóng người đi lại.

Trong khi đó tại các quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị, nhiều người dân vào nghỉ trưa, làm việc để trốn nóng.

Những người buộc phải ra đường đều mặc quần áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính râm kín mít từ đầu đến chân.

Dù mới chỉ hai ngày nắng nóng liên tiếp, nhiều người dân ở TP Vinh đã cảm nhận được mùa hè dường như "đến sớm hơn và khó chịu hơn" - Ảnh: DOÃN HÒA

Một cụ bà dùng vỏ hộp bánh làm mũ chống nắng trên đường Trần Phú, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân dùng bạt che chắn để chống hơi nóng phả vào nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

Mía, dưa hấu, dứa - những loại hoa quả giải nhiệt được bày bán trong thời tiết nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

12h trưa 2-4, TP Vinh nắng nóng ngưỡng 40 độ C, vắng người qua lại ở trung tâm thành phố - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi buổi chiều, trẻ em lại ra kênh ở huyện Yên Thành, Nghệ An tắm giải nhiệt - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: DOÃN HÒA - LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ