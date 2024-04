Vì sao nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt trên cả nước?

Nắng nóng gia tăng trong tháng 4

Mới đầu mùa nắng nóng 2024 nhưng mức nhiệt ghi nhận ở nhiều nơi đã vượt 39 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày hôm qua đã xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35 độ C. Nắng nóng xuất hiện sớm ở Bắc bộ và kéo dài ở Nam bộ có bất thường, và nguyên nhân do đâu?.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 3/2024, khu vực Đông Nam bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Trung bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo, đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ còn kéo dài sang những ngày đầu tháng 4/2024. Trong các đợt nắng nóng này, một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử.

Dự báo, trong tháng 4 nền nhiệt trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C.

Mới đầu Hè nhưng nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng và gay gắt

Cũng trong tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông trong khi áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Dự báo một mùa Hè nắng nóng kéo dài và gay gắt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino.

Hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tác động đến nắng nóng xuất hiện sớm.

Ở Nam bộ, Trung bộ nắng nóng xuất hiện sớm hơn 1 tháng. Với Bắc bộ, trung bình hàng năm nắng nóng sẽ đến vào khoảng 15-16/5 và nắng nóng năm nay đã và đang đến sớm hơn so với trung bình hàng năm là hơn 1 tháng.

Nền nhiệt trong những ngày đầu này đã rất gay gắt và cao hơn so với trung bình hàng năm. Nền nhiệt có thể lên tới 38, 39 độ C.

Nguyên nhân cụ thể của đợt nắng nóng đang và sắp diễn ra ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ là do tác động của vùng thấp phía Tây khu vực Trung bộ kết hợp thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn gây khô nóng.

Dự báo, ở khu vực phía Đông Bắc bộ nắng nóng kéo dài từ nay đến khoảng ngày 4/4; còn ở khu vực phía Tây Bắc bộ và miền Trung nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 5/4.

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng này, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi nắng nóng gay gắt nhất trên cả nước.

Cụ thể ở các vùng như ở vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (Cụ thể là ở Như Xuân, Tương Dương, Hương Khê và Nam Đông,...) là những nơi mà có tác động của ngoài vùng thấp nóng còn của gió phơn. Nhiệt độ của các khu vực này có thể lên tới 39, 40 độ C, thậm chí là trên 40 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ cường độ nóng sẽ có xu hướng giảm hơn, nhiệt độ từ 37-38 độ C, khu vực phía Đông Bắc bộ do không có tác động của gió phơn có nắng nóng nhưng bớt gay gắt hơn, nhiệt độ từ 35-37 độ C.

''Nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử'', Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định.

Ở Tây Bắc bộ, nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 5, tháng 6.

Còn khu vực Đông Bắc bộ, nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7.

Khả năng cao sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng dài hơn so với trung bình nhiều năm và cường độ sẽ rất gay gắt, có thể sẽ xuất hiện những giá trị nhiệt cao lịch sử.

