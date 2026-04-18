Đỗ Hoàng Hên có thể đi vào lịch sử sau huyền thoại V.League

Hoàng Hên ghi bàn thứ 9 ở V.League 2025/26 - Ảnh: Phan Tùng

Cú đúp bàn thắng trước Becamex TP.HCM giúp Đỗ Hoàng Hên tích luỹ 9 pha lập công sau 13 trận ra sân tại mùa giải 2025/26. Dù xuất phát chậm hơn so với các đồng nghiệp ở V.League năm nay, do phải chờ hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, Hoàng Hên vẫn thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo CLB Hà Nội.

Ngoài 9 bàn có được, anh cũng tạo ra 4 đường chuyền cho đồng đội lập công. Trung bình cứ ra sân 1 trận cho Hà Nội, Hên lại ghi 1 bàn hoặc 1 đường kiến tạo. Phong độ ấn tượng từ cầu thủ nhập tịch này giúp đội bóng thủ đô đứng vững ở vị trí thứ 4, cách Top 3 tạm thời 1 điểm.

Với riêng Hoàng Hên, tuyển thủ Việt Nam cũng chỉ còn kém Alan Grafite, chân sút số 1 trong danh sách Vua phá lưới mùa này 5 bàn thắng. Trong bối cảnh V.League 2025/26 vẫn còn 7 trận đấu nữa mới hạ màn, cơ hội để Hoàng Hên ganh đua vị trí kể trên hoàn toàn có thể xảy ra.

Hoàng Hên bắt đầu tăng tốc trong cuộc đua Vua phá lưới V.League - Ảnh: Phan Tùng

Nếu giành Vua phá lưới, Hoàng Hên sẽ trở thành cầu thủ nhập tịch thứ 2 trong lịch sử, sau huyền thoại Hoàng Vũ Samson làm được điều này. Năm 2014, khi vẫn còn thi đấu cho Hà Nội, Samson – với tư cách công dân Việt Nam đã lên đỉnh ở danh sách “dội bom” V.League với 23 pha lập công.

Sau Samson, Merlo và Xuân Son cũng lần lượt là Vua phá lưới các năm 2016, 2024. Nhưng ở thời điểm được vinh danh, họ vẫn chưa nhận quốc tịch Việt Nam.

Cũng liên quan đến trận đấu giữa Hà Nội và Becamex TP.HCM tối ngày 17/4, Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T đã tổ chức Lễ vinh danh các nhà vô địch U15. Tại Lễ vinh danh, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội nhấn mạnh, nhiều năm qua, với tầm nhìn dài hạn, CLB Hà Nội đã luôn kiên định với công tác đào tạo trẻ.

Đây không chỉ là chiến lược phát triển lực lượng, mà còn là cách xây dựng bản sắc và sự bền vững. Đặc biệt, danh hiệu vô địch U15 đến đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội, đánh dấu hành trình phát triển mới của CLB với chiến tích của thế hệ trẻ. Sau 6 lần vô địch U21 Quốc gia, 7 lần vô địch U19 Quốc gia, 2 lần vô địch U17 Quốc gia, CLB Hà Nội thiết lập vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu, đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội một cũng như bóng đá Việt Nam. Với chức vô địch giải U15 Quốc gia vừa giành được, một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Thủ đô cùng sự hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững mà CLB luôn theo đuổi.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn