8 cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam đấu Malaysia?

Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên dự kiến góp mặt ở trận tái đấu Malaysia vào tháng 3/6.

Ngày 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Kết quả màn đọ sức này sẽ quyết định tới cơ hội góp mặt ở vòng chung kết của cả hai đội.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm và rộng cửa đi tiếp sau khi đánh bại Rồng vàng với tỷ số 4-0 ở trận lượt đi.

Hiện tại, trung vệ Gustavo Santos (SHB Đà Nẵng), tiền vệ Hendrio (Hà Nội FC) đang hoàn thiện hồ sơ nhập tịch Việt Nam. Nhiều khả năng, bộ đôi này sẽ góp mặt ở màn đọ sức với Malaysia, trùng thời điểm với tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại.

Ngoài ra, còn có 5 cầu thủ nhập tịch khác là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Thành Trung và Viktor Lê cũng có cơ hội lớn tham gia trận tái đấu với Malaysia.

Như vậy, nếu HLV Kim Sang sik mạnh dạn cho gọi cả 8 cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 3/2026 tới, chúng ta sẽ có một đội hình rất mạnh, đủ sức đánh bại Malaysia, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng chung kết giải châu Á.

Vòng loại thứ 3 của Cúp bóng đá châu Á 2027 (Asian Cup 2027) diễn ra từ ngày 25/3/2025 đến 31/3/2026, với sự tham gia của 24 đội tuyển, chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà và sân khách), và 6 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 18 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. ​

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027:

25/3/2025, 19:30 : Việt Nam 5-0 Lào​

: Việt Nam Lào​ 10/6/2025, 19:00 : Malaysia 4-0 Việt Nam​

: Malaysia Việt Nam​ 9/10/2025, 19:00 : Việt Nam - Nepal​

: Việt Nam - Nepal​ 14/10/2025, 19:00 : Nepal - Việt Nam (VTV2, FPT Play)​

: Nepal - Việt Nam (VTV2, FPT Play)​ 18/11/2025, 20:00 : Lào - Việt Nam​

: Lào - Việt Nam​ 31/3/2026, 19:00 : Việt Nam - Malaysia

