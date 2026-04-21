DJ Mie khoe "vòng eo con kiến" nhỏ xíu trong bộ ảnh đi biển mới nhất

Không còn đóng khung trong những bộ cánh cá tính trên sân khấu Rap Việt, DJ Mie vừa tung bộ ảnh đi biển khiến dân mạng chỉ biết "mắt chữ O mồm chữ A". Hãy cùng soi ngay nhan sắc thăng hạng và vòng eo cực phẩm của cô nàng nhé!

Nhan sắc "vạn người mê" và vòng eo con kiến nhỏ xíu

Cái tên DJ Mie từ lâu đã không còn xa lạ với anh em yêu nhạc sôi động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô nàng sinh năm 1995 này liên tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong cách thời trang táo bạo và tự tin hơn hẳn. Trong bộ ảnh mới nhất được chia sẻ trên mạng xã hội, Mie khoe trọn vóc dáng mảnh mai với vòng eo con kiến nhỏ xíu.

Thần thái cuốn hút kết hợp cùng nhan sắc ngày càng mặn mà giúp Mie biến những khoảnh khắc đời thường thành một bộ ảnh thời trang chuyên nghiệp. Những bộ trang phục khoe dáng đầy tự tin không chỉ giúp cô tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn khẳng định sự lột xác mạnh mẽ về phong cách, từ cá tính sang quyến rũ, trưởng thành.

Không còn giới hạn bản thân phía sau bàn mix nhạc, DJ Mie đang cho thấy sự đa năng của mình khi liên tục xuất hiện với những hình ảnh mới mẻ. Với những hình ảnh đi biển mới chia sẻ, cô nàng một lần nữa khẳng định vị thế "bóng hồng" hàng đầu làng DJ Việt Nam.

Thẳng thắn chuyện "dao kéo" để hoàn thiện bản thân

Để có được diện mạo ưng ý như hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 không ngần ngại thừa nhận mình từng sửa mũi đến 2 lần. Sự thẳng thắn này không những không làm giảm đi sức hút mà còn giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ bởi sự chân thành và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Chính tài năng chơi nhạc vượt trội kết hợp cùng ngoại hình xinh đẹp, phong cách cá tính đã giúp Mie duy trì được sức nóng bền bỉ trong giới giải trí. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi, cho rằng Mie của hiện tại chính là phiên bản hoàn hảo nhất. Cô vừa có nét ngây thơ của một "búp bê", vừa có sự gợi cảm của một người phụ nữ hiện đại.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn