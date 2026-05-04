Đình Bắc đã vượt qua mùa giải hiện tượng của Quang Hải?

Quang Hải ghi dấu ấn ở năm 2018

Năm 2018, U23 Việt Nam gây chấn động lịch sử khi vào đến trận chung kết U23 châu Á. Hành trình đáng khen ấy của “Những chiến binh trẻ sao vàng” có dấu ấn lớn của Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ sinh năm 1997 ghi tới 5 bàn thắng, trước các đối thủ U23 lần lượt là Hàn Quốc, Australia, Qatar (cú đúp) và Uzbekistan.

Dấu ấn tại U23 châu Á 2018 mở ra một mùa giải hiện tượng với Quang Hải. Anh tiếp tục cùng các đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, giành hạng 4 ASIAD cũng như cùng Hà Nội vô địch V.League sớm trước 5 vòng đấu. Theo thống kê, Quang Hải có 12 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo, tính trong vòng hơn 1 năm xoay quanh dấu mốc á quân U23 châu Á.

8 năm sau, U23 Việt Nam lại gây tiếng vang ở VCK U23 châu Á. Tuy không thể vào đến chung kết như trước đó, song việc giành huy chương Đồng của “Những chiến binh trẻ sao vàng” vẫn làm nức lòng người hâm mộ. Hạt nhân trong hành trình đáng khen tại Saudi Arabia gọi tên Nguyễn Đình Bắc, khi anh ghi 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo. Cũng nhờ thành tích này, chân sút quê Nghệ An được vinh danh là Vua phá lưới giải đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ Việt Nam nhận giải thưởng cao quý cấp châu lục này.

Đình Bắc liên tiếp lập công trong thời gian qua - Ảnh: Đức Cường

Khác với Quang Hải, U23 châu Á là giải đấu diễn ra giữa thời điểm mùa giải 2024/25 đối với Đình Bắc. Trước đó, anh đã cùng đội nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt huy chương vàng SEA Games 33. Cũng tại mùa bóng này, Đình Bắc cùng CLB Công an Hà Nội băng băng về đích. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đại diện ngành công an hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch sớm trước 4 vòng!

Cá nhân Đình Bắc cũng tiếp tục đạt hiệu suất săn bàn ấn tượng, khi ghi 8 bàn trong 5 trận liên tiếp gần đây. Nếu duy trì phong độ kể trên, chân sút 22 tuổi đủ khả năng để nghĩ về danh hiệu Vua phá lưới V.League. Mở rộng hơn trong gần 1 năm qua, Đình Bắc đã ghi 14 bàn và có 4 pha kiến tạo. Con số này đương nhiên chưa dừng lại, khi trước mắt anh vẫn là những trận đấu tại V.League, AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup….

So với Quang Hải ở mùa giải hiện tượng, Đình Bắc không hề kém cạnh. Song tất nhiên, để có hơn 1 năm trọn vẹn thành công, chân sút này đang hướng tới thêm những chức vô địch cùng ĐTQG tại các mặt trận khu vực trong vài tháng tới.

So sánh Quang Hải ở năm 2018 và Đình Bắc của năm 2026

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn