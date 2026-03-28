Đình Bắc được vinh danh tại chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam

Đình Bắc cùng các vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam năm 2025 được vinh danh - Ảnh: MINH VŨ

Tối 27-3, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, Trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 và Gala giao lưu "Tháng Thanh niên - Tháng Thể thao".

Chương trình do Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thể dục thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026).

Tại gala, những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2025 đã được vinh danh như vận động viên Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Lê Văn Công.

Việc tôn vinh không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận thành tích mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao tới cộng đồng, tạo động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bày tỏ chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" và Gala chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành.

"Đây cũng là dịp để đội ngũ làm thể thao nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, đồng thời tôn vinh những đóng góp liên tục của các thế hệ đã tham gia vào sự phát triển chung của ngành, từ đó tạo nền tảng cho các mục tiêu tiếp theo", bà Hoàng Yến nói.

Ngoài ra, Gala "Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026" được tổ chức với sự lồng ghép chặt chẽ các hoạt động của Đoàn Thanh niên, tạo nên không gian giao lưu, kết nối ý nghĩa giữa các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trẻ, trở thành là hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong Tháng Thanh niên.

Tác giả: Ngọc Lê

