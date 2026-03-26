Đình Bắc diện vest bảnh bao đi nhận giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, phát biểu một câu nức lòng người hâm mộ

Tối ngày 25/3, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là đại diện duy nhất của bóng đá nước nhà góp mặt trong danh sách 10 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ và sự trưởng thành vượt bậc của chân sút trẻ trên cả cấp độ câu lạc bộ lẫn các đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc diện vest bảnh bao đi nhận giải (Ảnh: FBNV)

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào sau khi nhận giải, Nguyễn Đình Bắc chia sẻ: "Bắc xin cảm ơn mọi người đã yêu quý và bình chọn cho Bắc ở giải thưởng năm nay. Bắc sẽ cố gắng để xứng đáng với những gì mọi người kỳ vọng". Lời khẳng định này cho thấy quyết tâm của tiền đạo trẻ trong việc tiếp tục rèn luyện đạo đức và bản lĩnh sân cỏ để chinh phục những đỉnh cao mới cùng bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc còn chứng minh sức hút khi liên tục được người hâm mộ vây kín xin chụp ảnh cùng và chữ ký (Ảnh: TikTok Hoa hậu Việt Nam)

Bên cạnh 10 gương mặt tiêu biểu, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương những Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025. Lễ trao giải không chỉ đơn thuần là sự tôn vinh cá nhân, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam. Những tấm gương như Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên cả nước trong việc học tập, lao động và cống hiến.

Tác giả: Tiên Tiên

