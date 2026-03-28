Đình Bắc diện vest bảnh bao tay ôm "cú đúp" bằng khen về nhà, cậu này đỉnh quá!

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 – 27/3/2026), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh với những đóng góp ấn tượng trong năm 2025 rực rỡ. Hình ảnh nam cầu thủ diện vest lịch lãm, tay ôm bằng khen trở về sau buổi lễ vinh danh đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trên tay tiền đạo này là hai tấm bằng khen quan trọng ghi nhận những đóng góp vượt trội của anh trong năm vừa qua gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng cho danh hiệu "Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025". Và Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong việc phát triển phong trào Olympic năm 2025.

Đình Bắc diện vest đi nhận giải (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 với nhiều thành công của Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ cảm xúc sau khi được trao bằng khen Đình Bắc cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi được bầu chọn và đây là động lực rất lớn để bản thân tiếp tục cố gắng, làm tốt trách nhiệm của mình nhằm đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Năm 2025 đối với cá nhân tôi là một năm rất tuyệt vời. Trong năm 2026, tôi sẽ nỗ lực trong từng buổi tập, từng trận đấu. Trước mắt, tôi sẽ cùng Công an Hà Nội thi đấu 10 trận còn lại tại V.League mùa này. Xa hơn, tôi hy vọng có thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup và ước mơ được ra nước ngoài thi đấu".

Đây là thành quả xứng đáng sau một năm 2025 thi đấu bùng nổ, Đình Bắc khẳng định vị thế là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Những tấm bằng khen này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ trong giai đoạn tới.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn