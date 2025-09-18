Điều tra vụ máy tán sỏi Laser bị hỏng nhưng vẫn phẫu thuật cho gần 500 bệnh nhân

Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức họp báo công khai liên quan đến vụ việc máy tán sỏi Laser tại Bệnh viện Đa khao vùng Tây Nguyên bị hỏng hơn 1 năm nhưng vẫn tiến hành phẫu thuật cho gần 500 bệnh nhân.

Tại buổi họp báo, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ việc, Sở Y tế đã phối hợp, chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền. “Cơ quan Công an sẽ tiến hành điều tra liên quan đến những sai phạm của các cá nhân trong vụ việc, trong đó có hay không việc bác sĩ làm hồ sơ khống để trục lợi tiền bảo hiểm cũng như “cấu kết” với một số nhà thuốc bắt buộc bệnh nhân mua vật tư y tế ở bên ngoài với giá cao…?. Những việc này phải chờ kết luận điều tra của Cơ quan Công an”, ông Nay Phi La thông tin.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận một số thông tin sai phạm về hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói chung, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu nói riêng, ngày 17/7/2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện, máy Laser tán sỏi đã bị hư từ tháng 11/2023 đến thời điểm kiểm tra (ngày 17/7/2025), nhưng số ca bệnh nhân được tán sỏi Laser thực hiện trong năm 2024 là 580 ca.

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, việc máy tán sỏi Laser bị hư nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật liên quan và việc áp dụng mã dịch vụ kỹ thuật khác để thanh toán là sai hoàn toàn.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin vụ việc tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên có đặt câu hỏi vì sao một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến sức khoẻ của người dân và diễn ra trong một thời gian dài nhưng lãnh đạo bệnh viện vẫn không phát hiện để chấn chỉnh?. Bà Lê Ka Thuỷ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho rằng: “Do nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện khá đông, lãnh đạo bệnh viện không nắm bắt chi tiết từng việc làm của từng cá nhân được. Bên cạnh đó, lãnh đạo Khoa Ngoại thận - Tiết niệu cũng không báo cáo vụ việc nên chúng tôi không kịp thời nắm bắt vụ việc để chấn chỉnh”, bà Thuỷ khẳng định.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tại bệnh viện chỉ có 1 máy tán sỏi Laser duy nhất và máy này được mua, đưa vào sử dụng từ năm 2015. Vào ngày 6/11/2023, máy xuất hiện dấu hiệu giảm công suất. Bệnh viện đã tiến hành mời Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Phúc Thanh (đơn vị cung ứng máy) đến kiểm tra, sữa chữa. Quá trình kiểm tra, đơn vị này kết luận nguồn phát sinh năng lượng sụt giảm trên 60% (công suất tối đa chỉ đạt dưới 40%). Đến ngày 10/5/2024, thiết bị được Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Phúc Thanh tiến hành kiểm tra giám định phát hiện công suất bóng đèn flash lamp bằng kính service giảm mạnh hơn 50%. “Tổ kiểm tra chuyên môn xác định, thời điểm máy hỏng (từ tháng 11/2023 đến 31/12/2024) nhưng vẫn có thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội so tán sỏi Laser tịa Khoa Ngoại thận - Tiết niệu là sai phạm”, báo cáo tổ chuyên môn khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế thông tin về vụ việc.

Liên quan đến những sai phạm của các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi có báo cáo của tổ kiểm tra cũng như hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật đã tiến hành xem xét tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Kim Oanh, Điều dưỡng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã tiến hành tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo quản lý điều hành, phẫu thuật viên đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu do có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, sử dụng máy tán sỏi Laser tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân.

Tại buổi họp báo, ông Nay Phi La cho rằng, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng bởi đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân cũng như uy tín của đội ngũ y bác sĩ của tỉnh. “Thay mặt lãnh đạo ngành Y tế, tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là những bệnh nhân nằm trong danh sách điều trị thời gian qua bằng phương pháp tán sỏi Laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Qua đây, tôi mong muốn những bệnh nhân này liên hệ với bệnh viện để được hỗ trợ, hoàn trả kinh phí theo quy định. Hiện Sở Y tế cũng đang tiến hành làm việc với cơ quan bảo hiểm để rà soát lại toàn bộ hồ sơ những bệnh nhân để có hướng xử lý theo quy định”, ông Nay Phi La nói.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân