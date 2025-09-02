Điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 02 xe mô tô làm 1 người tử vong ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30, ngày 1/9, xe mô tô biển số 63C1-460.88 do anh T. M. L. (sinh năm 1987, ngụ, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ Quảng trường Hùng Vương về ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh - Quốc lộ 50. Khi phương tiện này lưu thông đến km81+430 Quốc lộ 50 (thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phong) thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 63F5-6659 do ông Lưu Hoàng T. (sinh năm 1963, ngụ cùng địa phương) điều khiển đang qua đường.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ TNGT

Sau cú va chạm, anh L. ngã xuống đường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Chu Trinh- Dương Nguyện

Nguồn tin: Báo VOV