Điều gì khiến đảo Vũ Yên thành nơi tọa lạc độc nhất vô nhị của Thành phố đảo Hoàng gia?

“Viên ngọc xanh” hội tụ sinh khí của thành phố Cảng

Là một “viên ngọc xanh” hiếm có nằm giữa lòng thành phố Hải Phòng, đảo Vũ Yên mang trong mình một vẻ đẹp yên bình hiếm có nhờ thiên nhiên đa dạng với cỏ cây và sông nước giao hòa. Bên cạnh đó, sự bao bọc của ba dòng sông lớn là sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn còn giúp hòn đảo này nắm giữ địa lợi phong thủy độc nhất, nơi sinh khí được dẫn dắt nhờ những dòng chảy của thiên nhiên và hội tụ tại trung tâm hòn đảo.

Đảo Vũ Yên nắm giữ địa lợi phong thủy đắt giá bậc nhất của thành phố Cảng



Lợi thế độc nhất của đảo Vũ Yên còn nằm ở vị thế kết nối giao thông độc đáo, khi không chỉ là trung tâm của các tuyến giao thông huyết mạch của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái mà còn nằm kế cận bộ ba sân bay quốc tế, gồm Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các tỉnh lân cận hay các nước trên thế giới chỉ trong vài tiếng.

Kết hợp với sự bao bọc của những dòng sông cùng mạng lưới cảng biển cửa ngõ lớn nhất miền Bắc, đảo Vũ Yên trở thành tọa độ sở hữu hệ thống giao thông “không - thủy - bộ” đồng bộ, đa dạng và hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Nhờ những lợi thế độc tôn nói trên, đảo Vũ Yên là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn để kiến tạo một chốn sống xa hoa, đẳng cấp bậc nhất. Lợi thế này càng được phát huy tối đa khi được đặt trong tay Vinhomes - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với những không gian “đáng sống nhất hành tinh” như Ocean City.

Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, trong đó có cầu Hoàng Gia đang được xây dựng, thành phố đảo Hoàng Gia sẽ có cuộc sống hòa hợp thiên nhiên nhưng không xa rời sự sôi động hiện đại



Bằng tiềm lực vượt trội trên thị trường bất động sản, chủ đầu tư Vinhomes đang tạo nên một “đảo tỷ phú” mới, chốn sống thượng lưu với quy mô và sự xa hoa bậc nhất. Thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island được kiến tạo với những tiện ích, tiện nghi vươn tầm thế giới, sánh ngang các thành phố đảo danh giá nhất hành tinh như Palm Jumeirah - đảo nhân tạo nổi tiếng thế giới của Dubai, Indian Creek hay Fisher - nơi cư ngụ của giới siêu giàu nước Mỹ…

Nơi hội tụ của những tiện ích thượng lưu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Để tạo nên một chốn sống xa hoa bậc nhất, Vinhomes dày công mang tới Thành phố đảo Hoàng Gia những tiện ích được giới siêu giàu thế giới yêu thích. Mảnh ghép đầu tiên trong bức tranh thượng lưu này được tạo nên từ những căn biệt thự xa hoa, với bãi tắm nước biển riêng tư và sang trọng ngay sau nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, cư dân của một khu đô thị được trải nghiệm cuộc sống bước chân ra là chạm biển sau nhà. Cuộc sống mỗi ngày của cư dân tinh hoa tại Vinhomes Royal Island đều được tô điểm bởi các yếu tố tự nhiên với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng chất sống nghỉ dưỡng đúng chuẩn resort biển suốt 365 ngày/năm.

Ngoài ra, tại Thành phố đảo Hoàng gia, hàng loạt những trải nghiệm đặc quyền của giới danh gia thế giới cũng lần đầu “cập bến” Việt Nam, như Bến du thuyền cao cấp hơn 300 chỗ đỗ, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, Sân golf 36 lỗ quy mô 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, công viên vui chơi giải trí VinWonders Royal Park với vườn thú Safari độc đáo, phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực dọc sông dài và đẹp nhất Việt Nam…

Sống tại trung tâm tinh hoa và sinh khí hội tụ, cư dân của Vinhomes Royal Island sẽ có được một cuộc sống trong mơ với những trải nghiệm đẳng cấp cùng dòng chảy thượng lưu luân chuyển không ngừng. Đó là những buổi sáng ngao du sơn thủy ngắm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long trên du thuyền cá nhân, chơi golf cùng bạn bè và đối tác tại sân golf đẹp bậc nhất Đông Nam Á ngay bên thềm nhà, hay tham gia buổi tập cưỡi ngựa đầy hứng khởi với con cái; sau đó ăn trưa sang trọng tại hệ thống nhà hàng 5 sao hoặc lái xe đi Hà Nội, Quảng Ninh tham gia hội họp với đối tác và trở về nhà trước khi mặt trời khuất bóng để tận hưởng bữa tối thịnh soạn bên bờ biển cát trắng trải dài...

Cùng với chuỗi trải nghiệm tạo nên đẳng cấp khác biệt của Thành phố đảo Hoàng Gia, cuộc sống của cư dân còn được chăm chút đến tận “chân tơ kẽ tóc” nhờ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Cư dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với dịch vụ y tế tận nhà mới vừa ra mắt, được an tâm khi con theo học tại hệ thống trường liên cấp Vinschool đạt tiêu chuẩn quốc tế hay trường quốc tế Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng, được vui chơi mua sắm thỏa thích tại “thiên đường” Vincom Mega Mall… Cùng với đó là hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp tiêu chuẩn Vinhomes với an ninh, an toàn đảm bảo 24/7 tại tất cả các tuyến đường thủy, đường bộ vào thành phố đảo.

Sự xuất hiện của siêu phẩm Vinhomes Royal Island với những tiện ích xa hoa đẳng cấp thế giới không chỉ đưa đảo Vũ Yên trở thành điểm hẹn của giới thượng lưu Việt Nam mà còn hứa hẹn trở thành “cứ điểm” mới cho giới siêu giàu quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Tác giả: Như Loan

Nguồn tin: baodautu.vn