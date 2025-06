Diễn viên Nhung Gumiho được cầu hôn

Trưa 20/6, nhạc sĩ Andiez Nam Trương chia sẻ loạt ảnh trong buổi cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc. Cả hai diện đồ đông, "check-in" tại tháp Namsan (Seoul). Sau lưng bộ đôi là cây cầu phủ kín bởi những "ổ khóa tình yêu".

Trong không gian lãng mạn, Andiez Nam Trương cầu hôn Nhung Gumiho bằng nhẫn kim cương. Nữ diễn viên xúc động trong giây phút đặc biệt.

"Anh yêu em", nhạc sĩ bày tỏ với nửa kia.

Andiez Nam Trương cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho trải qua thời gian dài gắn bó, đồng hành. Song bộ đôi giữ kín chuyện tình cảm. Vào dịp Tết nguyên đán năm nay, cả hai công khai chuyện tình cảm. Khi ấy, Andiez Nam Trương đăng tải clip hôn người yêu kèm chia sẻ "Just love" (Tạm dịch: Chỉ có tình yêu).

Andiez nổi lên như một hiện tượng của cộng đồng yêu nhạc Indie bằng việc tự sáng tác, sản xuất và thể hiện ca khúc Một phút. Đến nay, đây vẫn là ca khúc thành công nhất của chàng trai sinh năm 1995.

Andiez còn được biết tới là nhạc sĩ đã hợp tác với Chi Pu trong ca khúc Tôi vẫn hát, Đóa hoa hồng. Ngoài ra, anh còn kết hợp với Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú… trong loạt ca khúc Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Let Me Know, Mảnh ghép (OST Trường sinh quyết), Suýt nữa thì (OST Chuyến đi thanh xuân)... Anh từng góp mặt trong Sing My Song 2018 và giành vị trí á quân.

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) hoạt động đa năng, là người mẫu ảnh, diễn viên, MC. Năm 2018, cô từng tham gia show hẹn hò Vì yêu mà đến. Sau đó, Nhung Gumiho góp mặt ở một số dự án phim. Cô sở hữu vẻ ngoài thu hút, nữ tính.

