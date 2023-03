Diện tích nhà khiêm tốn chỉ 4x20m, bố vẫn “nhét” bể bơi vào được, đơn giản là vì các con thích

Với tiêu chí nhà là nơi để về, nơi để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc, ai cũng ao ước có một ngôi nhà thật đẹp, thoải mái và đầy đủ công năng theo ý tưởng của riêng mình. Mong muốn, ý tưởng thì nhiều nhưng những ngôi nhà mặt phố thường có diện tích nhỏ hẹp nên đây sẽ là bài toán khó của nhiều người.

Với gia đình chị Lê Ngọc Trân (39 tuổi, chủ một công ty thi công cảnh quan tại TP.HCM), tuy diện tích nhà chỉ 4x20m nhưng vì các con thích bơi nên chồng chị vẫn “nhét” được cái bể bơi vào nhà khiến nhiều người xuýt xoa, trầm trồ. “Các con tôi đều thích bơi lội. Muốn các con được thư giãn khi về tới nhà nên vợ chồng tôi quyết định xây bể bơi trong nhà, đây cũng là nơi cả gia đình chơi quây quần, vui đùa bên nhau.

Bể bơi được bố trí ở tầng trệt, ngay cạnh phòng khách.

Cạnh bể bơi được trồng thêm cây cảnh, bên trên dùng tre bao phủ thành hàng rào. Vì muốn đưa cảm giác ở nhà như đang ở resort, gần gũi với thiên nhiên nên chồng tôi đã đưa tre và cỏ cây hoa lá vào nhà nhiều nhất có thể. Bể bơi cũng chính là điểm nhấn của căn nhà”, bà mẹ 2 con cho hay.

Căn nhà của chị được hoàn thành vào năm 2022, thiết kế theo phong cách Indochine với tone màu trắng và gỗ, gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 2 lầu và 1 sân thượng. Tầng trệt gồm phòng khách, hồ bơi và gara xe hơi; tầng lửng là bếp và phòng ăn. Trong nhà có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng master và 2 phòng nhỏ, tất cả đều có cửa sổ và rèm cây xanh mát đón gió, vừa để tô điểm cho căn nhà vừa giúp không gian sống thêm trong lành.

“Tôi thích nhất là phong tắm phòng master, khá to và rộng, chia không gian sử dụng riêng của hai vợ chồng. Ngoài ra góc chỗ bàn ăn cũng rất chill, khi ngồi đó ăn có thể nhìn xuống được dưới bể bơi, ngắm cây cối và khu vườn đối diện nhà. Nhất là khi trời mưa nhè nhẹ, gió hiu hiu, cả gia đình ngồi ăn cơm trò chuyện rất nên thơ”, chị Ngọc Trân chia sẻ.

Vì hướng tới sự tối giản nên các không gian sống đều ít đồ đạc. Chẳng hạn như phòng khách chỉ đặt một bộ sofa màu cam đất đơn giản, 1 bàn trà nhỏ và kệ gỗ.

Không gian phòng bếp đơn giản nhưng hiện đại, đầy đủ tiện nghi.

Bàn ăn được làm bằng gỗ nguyên tấm, ngồi đây có thể nhìn xuống bể bơi.

Để hoàn thành căn nhà mơ ước, trong quá trình thi công vợ chồng chị Ngọc Trân cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu vận chuyển cây cối vào nhà, vệ sinh bể bơi và tìm kiếm nguyên vật liệu. “Mấy cái cây to gia đình tôi phải thuê xe cẩu đưa lên sân thượng, cũng may nhà nằm ở mặt đường lớn chứ không còn vất vả nữa. Nhà có tone màu trắng là chủ đạo, kết hợp với đồ nội thất bằng gỗ, nhưng việc tìm các sản phẩm gỗ sao cho hợp với căn nhà nhất cũng khá khó, đa số là phải đóng theo đơn hàng chứ không dùng hàng bán sẵn nên chi phí tăng cao hơn so với dự tính”, chị Ngọc Trân nói.

Tay vịn lan can làm bằng gỗ. Cầu thang được lắp thêm các loại đèn chiếu sáng giúp căn nhà có đầy đủ ánh sáng, thêm đẹp và sang trọng hơn.

Cửa kính với ô to giúp phòng ngủ có nhiều ánh sáng tự nhiên hơn.

Phòng tắm sang trọng, hiện đại.

Trên sân thượng trồng nhiều cây xanh.

Tuy gặp kha khá khó khăn trong quá trình thi công nhưng khi nhìn thấy sự vui vẻ, thích thú của các con lúc chuyển vào ngôi nhà mới, vợ chồng chị đều cảm thấy mọi thứ rất xứng đáng.

Tác giả: CẨM TÚ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn