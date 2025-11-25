Diễn biến vụ cô gái 15 tuổi bị sát hại, giấu trong cốp xe ca sĩ D4vd

Theo tờ KOIN, trước đó, vào ngày 8/9, một thi thể phân hủy nặng được phát hiện bên trong chiếc xe Tesla tại bãi giữ xe ở Los Angeles. Cảnh sát cho biết nhận được báo cáo từ người dân về việc có mùi hôi thối phát ra từ chiếc xe.

Hình ảnh nạn nhân trước khi mất tích.

Sau khi tới hiện trường, họ tìm thấy thi thể bị chặt thành nhiều mảnh, bỏ trong một chiếc túi đặt ở cốp sau. Qua quá trình xác minh, nạn nhân được xác định là Celeste Rivas Hernandez, 15 tuổi. Còn chiếc Tesla thuộc sở hữu của David Anthony Burke, 20 tuổi, một nhạc sĩ R&B với nghệ danh D4vd, có hàng triệu người hâm mộ và theo dõi.

Chiếc Tesla đỗ trên đường Bluebird, không xa một căn nhà D4vd thuê tại Hollywood Hills. Các điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles sau đó đã thực hiện lệnh khám nhà và thu giữ nhiều vật chứng.

D4vd đang là nghi phạm số một của vụ án.

Tới ngày 18/11, các nguồn tin từ LAPD chia sẻ rằng D4vd được coi là nghi phạm số một trong vụ án sát hại, phân xác Celeste Rivas Hernandez. Tuy nhiên, vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được tiến hành vì chưa có kết quả khám nghiệm tử thi chính thức.

Hernandez đã mất tích từ tháng 4/2024. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân và D4vd có mối liên hệ, có thể là tình cảm. Hai người được cho là có hình xăm giống nhau trên ngón trỏ phải, với chữ “Shhh”. Mẹ của Hernandez cũng chia sẻ với các nhà điều tra rằng con gái bà có bạn trai tên David vào thời điểm mất tích.

Song song đó, cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng hung thủ có đồng phạm giúp hung thủ phân xác, giấu thi thể Hernandez.

Theo thông tin điều tra mà tờ TMZ thu thập được, các bộ phận thi thể Hernandez, bao gồm phần đầu và thân, dường như đã bị đông lạnh và đang rã đông trong cốp trước khi được cảnh sát phát hiện. Việc thi thể bị đông lạnh gây khó khăn cho các giám định viên trong việc xác định nguyên nhân tử vong, nguồn tin của TMZ cho hay.

Sau khi thi thể Hernandez được phát hiện, D4vd đã hủy các lịch trình biểu diễn tại Mỹ và châu Âu, đồng thời hoãn phát hành album. Một nguồn tin cảnh sát nói với People rằng nam ca sĩ “không hợp tác” với các nhà điều tra và chưa lên tiếng về mối quan hệ với Hernandez.

Tác giả: Tử Khiêu

Nguồn tin: znews.vn