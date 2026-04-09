Diễn biến mới tại dự án Trung tâm hành chính hơn 5.600 tỷ ở Nghệ An

Một góc khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Chủ trương "siết" không đồng nghĩa với dừng đầu tư cần thiết

Ngày 2/4/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ hai khóa XIV, trong đó nhấn mạnh việc tận dụng trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới các trung tâm hành chính.

Tuy nhiên, tinh thần cốt lõi của chỉ đạo này không phải là đóng băng đầu tư, mà là đặt ra yêu cầu cao hơn về tính cần thiết và hiệu quả. Những dự án thực sự cấp thiết, mang lại giá trị lâu dài và được chuẩn bị bài bản vẫn có cơ sở để xem xét triển khai.

Trong bối cảnh đó, dự án Trung tâm hành chính Nghệ An cần được nhìn nhận không chỉ ở quy mô đầu tư, mà ở vai trò tái cấu trúc bộ máy và không gian đô thị.

Trước thời điểm Kết luận 18 được ban hành, ngày 27/3/2026, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án có quy mô 45 ha tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng diện tích sàn gần 195.000 m², phục vụ hơn 2.100 cán bộ, công chức, viên chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.680 tỷ đồng, khi hoàn thành, đây sẽ là nơi làm việc tập trung của các cơ quan đầu não cấp tỉnh.

Việc tập trung các cơ quan hành chính về một đầu mối mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như: giảm chi phí vận hành phân tán; tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp… Đây cũng là xu hướng quản trị hiện đại mà nhiều địa phương đang hướng tới, thay thế mô hình trụ sở rải rác, xuống cấp và thiếu đồng bộ.

Việc dự án được thông qua trước khi Kết luận 18 ban hành không phải là bất lợi, mà ngược lại, có thể xem là một lợi thế về mặt pháp lý và tiến độ. Điều này cho phép Nghệ An có cơ sở để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án theo tiêu chí mới; chủ động điều chỉnh quy mô, phương án nếu cần; đảm bảo tuân thủ định hướng chung nhưng không làm gián đoạn kế hoạch phát triển

Ngày 6/4, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án đã cho thấy sự chủ động và linh hoạt trong điều hành.

Ngay sau đó, ngày 7/4, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 27/3 về chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị dự án cho các đơn vị: UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Được biết, hình thức BT từng gây nhiều tranh luận do liên quan đến việc thanh toán bằng quỹ đất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các quy định pháp lý đã được hoàn thiện hơn, cho phép kiểm soát chặt chẽ các rủi ro.

Nếu được triển khai đúng quy định, dự án có thể huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời tăng tính minh bạch trong quản lý tài sản công…

Bất động sản khu vực này sẽ ra sao?

Dự án Trung tâm hành chính không chỉ phục vụ bộ máy nhà nước mà còn đóng vai trò hạt nhân phát triển đô thị mới.

Thực tế cho thấy, khu vực Vinh Lộc – Đông Lộc và trục Đại lộ Vinh – Cửa Lò đã có những chuyển động tích cực khi thông tin quy hoạch được công bố. Sau khi thông tin quy hoạch được công bố, giá đất tại khu vực này đã có thời điểm tăng nhanh, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự hình thành một trung tâm hành chính mới. Tuy nhiên, nếu dự án bị tạm dừng hoặc điều chỉnh theo tinh thần Kết luận 18, thị trường nhiều khả năng sẽ chững lại hoặc giảm cục bộ, nhất là ở những khu vực tăng giá theo tin đồn.

Điều này sẽ gây áp lực lên các nhà đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là phân khúc đất nền đầu cơ. Dù vậy, các chuyên gia nhận định mức độ ảnh hưởng sẽ không hoàn toàn tiêu cực, bởi khu vực này vẫn còn nhiều động lực phát triển khác như hạ tầng giao thông, định hướng đô thị biển và mở rộng không gian đô thị TP. Vinh (cũ).

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cần được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn đó là hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo nền tảng cho phát triển đô thị.

Trong bối cảnh Trung ương siết chặt đầu tư công, những dự án như vậy càng cần được rà soát kỹ lưỡng, tối ưu hóa phương án đầu tư và đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Nhưng nếu đáp ứng được các tiêu chí này, việc triển khai không chỉ là hợp lý, mà còn cần thiết cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Tương lai của dự án sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá lại theo các tiêu chí mới. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị bài bản và nhu cầu thực tiễn rõ ràng, Nghệ An hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục theo đuổi dự án theo hướng phù hợp.

Bài toán đặt ra lúc này không phải là có làm hay không, mà là làm như thế nào để hiệu quả nhất, đó là vừa tuân thủ định hướng của Trung ương, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Nếu giải được bài toán đó, Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An sẽ không chỉ là một công trình quy mô lớn, mà còn trở thành biểu tượng cho một giai đoạn quản trị mới là hiệu quả, hiện đại và hướng tới người dân.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn