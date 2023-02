“Điểm mặt” các công trình của công ty “đút” 2 cán bộ BQL dự án huyện vào tù

Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn do Cty An Việt thi công đến nay vẫn chưa xong.

Ngày 27-1-2023, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Trần Anh Tuấn (Giám đốc BQL) về hành vi: “Nhận hối lộ” và ông Lê Sơn Đông (Giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển An Việt (Cty An Việt), trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) về hành vi: “Đưa hối lộ”. Trước đó, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quang Sáng (Phó Giám đốc BQL) về hành vi: “nhận hối lộ”.

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Trần Anh Tuấn và ông Lê Quang Sáng được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn vào đầu tháng 6-2022. Trong quá trình thực thi công vụ, hai ông Tuấn và Sáng đã nhận “lại quả” hơn 300 triệu đồng từ Cty An Việt, đơn vị trúng thầu nhiều công trình đang thi công trên địa bàn H. Nghĩa Đàn.

Trong các công trình mà Cty An Việt trúng thầu thi công trên địa bàn H. Nghĩa Đàn phải kể đến công trình xây dựng tuyến đường từ Km0+00 đến Km8+247 thuộc Dự án đường cứu hộ vùng lũ đảm bảo an ninh quốc phòng (đường cứu hộ, cứu nạn), từ xã Nghĩa Lâm đến Nghĩa Bình. Công trình này do UBND H. Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành trước ngày 31-12-2022. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường này vẫn chưa hoàn thiện, hệ thống mương máng, cọc tiêu vẫn chưa làm xong. Hai bên đường, hệ thống mương thoát nước vẫn chưa làm xong, nhiều lô cọc tiêu đang được gửi trong vườn nhà dân, chưa được cắm xuống hai bên lề đường... Ngoài ra, Cty An Việt còn trúng thầu thi công tuyến Km12+760 - Km18+123 thuộc Dự án đường giao thông phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, đoạn từ trung tâm huyện Nghĩa Đàn nối đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). Tuyến đường này có tổng chiều dài trên 5,4 km với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 21-5-2021.

Cống điều tiết tại xã Nghĩa Khánh, một hạng mục trong dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu xã Nghĩa Khánh có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng công trình.

Trước đó, Cty An Việt còn trúng thầu thi công nhiều dự án khác, như dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu xã Nghĩa Khánh (H. Nghĩa Đàn) dài 3.441,18m; công trình điều tiết trên kênh (cống điều tiết tại Km0+000; cầu tại Km2+156,8; cống tại Km3+441,18) do UBND H. Nghĩa Đàn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng... Về dự án này, giữa tháng 12-2016, UBND huyện Nghĩa Đàn ra Quyết định số 3711/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu và Cty An Việt là đơn vị trúng thầu với giá trị hơn 12,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 12 tháng. Tuy nhiên, đến ngày 8-12-2020, căn cứ đề nghị của UBND H. Nghĩa Đàn, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4447/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu xã Nghĩa Khánh. Giá trị dự toán xây dựng sau điều chỉnh lên gần 17 tỷ đồng.

Dù vậy, trong quá trình thi công, công trình này đã có dấu hiệu bị nứt, hỏng, cửa xả tại cống điều tiết đã không đóng được khi nước lũ kéo về nên đã nhiều lần phải sửa chữa, dù chưa bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Người dân xóm Đồng Đại (xã Nghĩa Khánh) cho hay, có những lúc mưa lũ, khi nước ở phía kênh tiêu dâng lên nhanh, cửa xả tại cống điều tiết không mở ra được, người dân trong xóm phải kéo nhau ra lấy thân cây đẩy nắp cống lên thì nước mới thoát.

Tác giả: Đ.NGHĨA

Nguồn tin: cadn.com.vn