Cô giáo đi khủng bố tinh thần, đòi nợ thuê cho tín dụng đen

Sự việc bắt đầu khoảng năm 2023, khi cô Quek, hiện 42 tuổi, bắt đầu tìm hiểu về điện tử và vay tiền tín dụng đen để đầu tư.

Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ, cô không thể trả tiền cho 4 chủ nợ. Quek cứ luẩn quẩn vay chỗ nọ trả chỗ kia.

Tháng 12/2024, cô Quek tiếp tục vay 600 SGD (12 triệu đồng) của một trùm tín dụng đen khác, chỉ được biết đến với cái tên "Travis Heng".

Cô xin trả góp hàng tuần từ 100 đến 200 SGD. Nhưng Travis nói số tiền đã tăng lên do lãi suất. Quek cố gắng thương lượng về lịch trả nợ và bị anh ta quấy rối tình dục.

Hắn ép buộc Quek gửi ảnh khỏa thân, đồng thời đe dọa tiếp tục quấy rối bằng cách đến nhà cô nếu cô không làm theo. Quek buộc phải nghe lời, nhưng hành vi quấy rối vẫn tiếp diễn.

Vào cuối tháng 10/2025, hắn ta đề nghị Quek một cơ hội để giảm khoản nợ tồn đọng: Chạy "việc vặt" cho hắn.

Cụ thể, ngoài con nợ là Quek, hắn nói còn cho nhiều người khác vay tiền và chưa được trả. Hắn cho địa chỉ các con nợ này và bảo đến chụp ảnh và quay video.

Với mỗi căn hộ, cô Quek sẽ được khấu trừ 10 SGD vào số tiền mình nợ. Travis cũng yêu cầu đặt giấy đe dọa, nhắc nợ ở cổng nhà của họ. Quek đồng ý.

Tháng 11/2025, theo chỉ thị của Travis, Quek thậm chí còn mua một chiếc móng giò lợn sống và gói vào phong bì, cùng với giấy nợ để bên ngoài căn hộ của một nạn nhân. Hành vi gửi móng giò lợn này được cô làm tới 3 lần.

Một số nạn nhân khác còn nhận được những bức ảnh chụp thẻ căn cước công dân cùng những lời đe dọa được gửi đến căn hộ của họ và rải khắp khu phố.

Quek bị bắt vào ngày 25 /11/2025.

Hôm 8/5, trong phiên tòa, công tố viên đánh giá Quek đã rơi vào "hoàn cảnh không may" nhưng điều đó vẫn không thể bào chữa cho hành vi của cô ta.

Do may mắn không có thiệt hại lâu dài nào xảy ra đối với các nạn nhân hoặc tài sản của họ, công tố viên do đó đề nghị mức án 18-24 tháng tù giam.

Tòa sau đó tuyên án 18 tháng tù giam với 7 cáo buộc Hoạt động thay mặt cho người cho vay tiền không có giấy phép. 12 cáo buộc khác tương tự đang được điều tra, xem xét.

Với mỗi tội danh này, người phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất 5 năm và bị phạt tiền.

Bộ Giáo dục nước này cho biết bị cáo không còn thuộc đội ngũ giáo viên từ tháng 3. Nơi công tác cũ của Quek không được tiết lộ.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net