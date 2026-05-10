NÓNG: Thủ tướng Thái Lan lên tiếng về vụ bắt thanh niên Trung Quốc tình nghi khủng bố

Cảnh sát áp giải nghi phạm Sun Mingchen (31 tuổi) tới Tòa án Pattaya ngày 9-5 - Ảnh: BANGKOK POST

Tối 9-5, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin: Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan sau khi cảnh sát tại Na Chom Thian, tỉnh Chonburi, kiểm tra một chiếc ô tô bị lật do một người đàn ông Trung Quốc điều khiển và sau đó phát hiện lượng lớn vũ khí cùng chất nổ.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh cuộc điều tra cần được mở rộng nhằm xác định tất cả những người liên quan, truy tìm nguyên nhân gốc rễ và các chi tiết của vụ việc.

Theo TTXVN, ngày 9-5, Thái Lan đã bắt giữ và truy tố người đàn ông tên Sun Mingchen (có trang viết là Ming Chen Sun), mang quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, với 5 tội danh nghiêm trọng, sau khi phát hiện người này tàng trữ số lượng lớn vũ khí.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi hôm 8-5 ở quận Sattahip, tỉnh Chonburi, liên quan đến một chiếc sedan do người này điều khiển và một phụ nữ ngồi trên xe.

Một số vũ khí cấp độ quân sự được phát hiện tại nhà của người đàn ông Trung Quốc ở tỉnh Chonburi, Thái Lan sau vụ tai nạn xe hơi hôm 8-5 - Ảnh: BANGKOK POST

Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của người này là một căn nhà ở phường Huai Yai, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi, và thu giữ lượng lớn vũ khí, bao gồm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, bốn quả lựu đạn C4, bốn quả lựu đạn chống bộ binh và bốn bẫy mìn hình bắp ngô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết họ còn phát hiện hai thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn, được lắp đặt tương tự như bom tự sát và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với công cụ ChatGPT hỏi về cách thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu, cũng như sức công phá của chất nổ C4.

Sun Mingchen (phải) và người đi cùng không bị thương khi chiếc xe của họ bị lật ở Bang Lamung, tỉnh Chon Buri hôm 8-5, nhưng cuộc khám xét sau đó của cảnh sát đã phát hiện ra nhiều vũ khí - Ảnh: BANGKOK POST

Sau đó, lực lượng chức năng Thái Lan đã đưa người này đến đến Tòa án Pattaya để tạm giam với các tội danh tàng trữ súng và đạn dược, mang súng nơi công cộng, tàng trữ súng và đạn dược không có giấy phép, tàng trữ chất nổ và tàng trữ thiết bị quân sự không được phép.

Cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định khả năng liên quan đến âm mưu khủng bố hay hoạt động buôn bán vũ khí của nghi phạm.

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Thái Lan tường thuật điện thoại của nghi phạm chứa các nội dung tìm kiếm trên chatbot AI về đặc tính của chất nổ dẻo dùng trong quân sự, cùng những đoạn video ghi lại cảnh người này dùng vũ khí, làm dấy lên lo ngại về khả năng người này có ý định "khủng bố".

Tướng Pongphan Wongmanithet, chỉ huy Cảnh sát tỉnh Chon Buri, cho biết Sun Mingchen khai rằng hắn mắc chứng trầm cảm và có ý định sử dụng số vũ khí này để thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Ông cho biết các chuyên gia tâm thần sẽ cần tiến hành thêm các cuộc kiểm tra để xác minh lời khai này, theo báo Bangkok Post.

Video được tìm thấy trên điện thoại di động của Sun Mingchen cho thấy nghi phạm đang chĩa súng máy vào mục tiêu - Ảnh: BANGKOK POST

Thủ tướng Thái Lan đặt nghi vấn Theo báo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng vụ việc trên làm dấy lên câu hỏi về việc bằng cách nào một công dân nước ngoài có thể sở hữu vũ khí tại Thái Lan. Ông nói hiện không còn giấy phép nào cho phép người dân bình thường mang theo súng hoặc các loại vũ khí tương tự. Ông nhấn mạnh bất kỳ ai không phải là người có thẩm quyền mà mang theo súng nơi công cộng đều vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra cho thấy Sun Mingchen sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia, đồng thời có thẻ hồng, loại giấy tờ tùy thân chính thức dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn