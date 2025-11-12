Địa chấn tại U17 World Cup

U17 Pháp chưa cho thấy được sức mạnh vượt trội.

U17 Pháp đến Qatar với vị thế ứng viên vô địch, nhưng họ khép lại vòng bảng trong hoài nghi. Trận thua 0-1 trước Uganda không chỉ là cú ngã bất ngờ, mà còn phơi bày hình ảnh một đội bóng trẻ thiếu bản lĩnh và mất phương hướng.

Bàn thắng duy nhất của James Bogere trong hiệp một viết nên chiến thắng lịch sử cho Uganda, lần đầu tiên họ thắng tại một kỳ U17 World Cup. Đại diện châu Phi chơi tự tin, phòng ngự chắc chắn và tận dụng triệt để sai sót của đối thủ.

Trong khi đó, Pháp tỏ ra rời rạc, phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc lóe sáng của Batola. Đội bóng áo lam thậm chí từng đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Nassoko, nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị.

Sau ba trận, Pháp chỉ giành 4 điểm trên tổng số 9, một thành tích đáng thất vọng với đội từng vô địch giải trẻ châu Âu. Họ thắng chật vật Chile, hòa Canada và thua Uganda. Cả bốn đội đều kết thúc với bốn điểm, nhưng Pháp đi tiếp nhờ hiệu số tốt hơn. Dẫu vậy, việc đứng đầu bảng chỉ còn là danh nghĩa.

Huấn luyện viên Lionel Rouxel hiểu rõ vấn đề: đội bóng của ông thiếu nhịp điệu, thiếu sự gắn kết và thiếu cả tinh thần chiến đấu. Nếu không nhanh chóng tự làm mới, Pháp có thể sớm rời cuộc chơi. Tại Qatar, danh tiếng thôi là không đủ. U17 World Cup đã chứng minh, kẻ bản lĩnh hơn mới xứng đáng đi xa.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn