Đi tắm biển, 3 chị em đuối nước thương tâm

Chiều 11/6, tin từ UBND phường Hải Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 người chết.

Cụ thể vào khoảng 14h chiều nay (ngày 11/6), có 3 cháu độ tuổi từ 12 – 14 rủ nhau đi chơi và xuống tắm tại bờ biển thuộc phường Hải Ninh.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 người thiệt mạng.

Trong khi tắm, do sóng to, cháu V.T.A.D. (14 tuổi) và em trai ruột là V.Q.H. (12 tuổi, cùng trú tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn) cùng em họ là H.M.T.V. (12 tuổi, hiện sống tại Bình Dương, trú quán xã Tường Minh, huyện Nông Cống) đã bị nước cuốn ra xa bờ và tử vong sau đó.

Được biết, cháu V. hiện đang sống ở Bình Dương, do được nghỉ hè nên cháu về chơi tại nhà ông bà ngoại ở xã Thanh Sơn, thị xã nghi Sơn. Chiều 11/6, do trời nắng nóng nên ông ngoại chở 4 cháu (trong đó có 3 cháu ở trên) đi tắm biển nhưng không may xảy ra tai nạn đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền đã phương cùng người dân đã phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể 3 cháu.

Đến 17h cùng ngày, cả 3 thi thể đã được tìm thấy để đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết