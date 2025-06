Triệt phá đường dây vận chuyển m.a t.ú.y từ Tam giác Vàng về Việt Nam, thu giữ gần trăm bánh ma túy

Pháp luật

Sau gần 2 tháng theo dõi, ngày 9/6, Tổ Công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do đối tượng Vừ Nỏ Dính (SN 1985), là người Việt Nam di cư và sinh sống tại Myanmar cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Tam giác Vàng qua địa bàn các tỉnh Bắc Lào để vận chuyển về Việt Nam đề tiêu thụ.