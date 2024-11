Đi làm xem camera, người mẹ giật mình chứng kiến cảnh tượng xảy ra khi con trai đi học về

Theo mẹ của bé trai chia sẻ, trong lúc đi làm thì chị đã kiểm tra camera an ninh ở nhà. Điều khiến chị không khỏi bất ngờ cùng chút lo lắng là sự xuất hiện chiếc xe công vụ cùng một số đồng chí công an đứng trước cửa nhà.

Tuy nhiên ngay sau đó, khi thấy con trai mở cửa vào trong nhà, chị mới thở phào nhận ra con mình được các đồng chí công an đưa về. Thậm chí, một đồng chí công an còn đứng chờ tới tận khi bé vào trong nhà an toàn và chụp ảnh xác nhận mới rời đi. Theo mẹ của bé trai, được biết hôm nay các bé làm căn cước công dân nhưng cũng không nghĩ sẽ được các chú công an đưa về như vậy.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều lời khen ngợi cùng hưởng ứng. Nhiều người cũng chia sẻ bản thân cũng đã có những trải nghiệm tương tự.

“Con mình đi phố đi bộ rồi lạc mất dì. Nó “phi” ra chú công an, nhờ chú gọi loa cho dì. Chú công an kêu nhiệt tình lắm, kêu vang cả phố. Đợi dì ra nhận cháu, bàn giao xong còn dặn không được tách nhau nữa nha.”

“Dễ thương quá, các chú công an còn chờ nhỏ vào hẳn nhà rồi mới đi. Các chú công an nhiệt tình như này thì ai cũng yên tâm.”

“Năm lớp 9 đi học, mẹ cho đi xe bus. Tối học thêm trễ giờ xe, mình đi bộ tới ngã tư nhờ chú công an cho quá giang về vì hết đi nổi rồi. Chú chở về má mình bật ngửa, hàng xóm thấy mắt chữ A mồm chữ O.”

