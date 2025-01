Đi chợ nhặt được vàng, đem đến nhờ Công an trả lại người đánh mất

Chị Nguyễn Thị Thu Thùy (ngụ thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng 28/01/2025 đi chợ Hành Tín (thuộc địa bàn xã Hành Tín Tây) thì nhặt được 1 chiếc lắc tay bằng kim loại màu vàng.

Tài sản bằng vàng mà chị Nguyễn Thị Thu Thùy nhặt được.

Ngay lập tức, chị Thùy đem đồ vật trên đến Công an xã Hành Tín Tây trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hành Tín Tây phối hợp cùng tổ ANTT nhanh chóng thông báo trên các nhóm Zalo, Trang cờ đỏ của Công an xã.

Đến lúc 14 giờ cùng, Công an xã Hành Tín Tây xác định được người đánh rơi chiếc lắc tay trên là chị Nguyễn Kim Khanh (SN 2004, ngụ thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây) và mời chị Khanh đến trụ sở Công an để nhận lại.

Sau khi nhận lại tài sản bị mất là chiếc lắc tay bằng vàng tây trị giá hơn 6 triệu đồng, chị Khanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị Thuỳ đã có tấm lòng cao cả và sự tận tụy, giúp đỡ kịp thời của Công an xã Hành Tính Tây đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, nhanh chóng thông báo, truy tìm người đánh rơi để trao trả lại.

Tại cơ quan Công an, chị Nguyễn Thị Thu Thùy (bên phải) trao trả lại trang sức bằng vàng cho chị Nguyễn Kim Khanh (ở giữa).

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn