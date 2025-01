Nhặt được hơn 70 triệu đồng, chiến sĩ công an trả lại thai phụ đánh rơi

Hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung trao trả lại tiền cho chị Thủy - Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Ngày 14-1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Công an phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã xác minh, trả lại hơn 70 triệu đồng do một chiến sĩ công an nghĩa vụ nhặt được trên đường.

Trước đó khoảng 13h15 ngày 13-1, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung (20 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ của Đội cảnh sát bảo vệ trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình) sau khi thực hiện xong ca trực, xin phép chỉ huy đơn vị đi để công chứng giấy tờ, văn bằng cá nhân.

Khi đi trên quốc lộ 6, anh Chung nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong có một căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Thanh Thủy và xấp tiền lớn.

Hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung đã báo cáo chỉ huy đơn vị sự việc và mang chiếc ví cùng toàn bộ số giấy tờ, tài sản bên trong trở về đơn vị.

Đồng thời cũng thông báo cho Công an phường Thống Nhất nhờ tìm và trao trả lại tài sản cho người bị mất.

Công an phường Thống Nhất đã lần theo địa chỉ trên giấy tờ tùy thân của chủ nhân chiếc ví, đơn vị trại tạm giam xác minh tìm được số điện thoại của chủ nhân chiếc ví qua hệ thống và đã liên lạc với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh chị Thủy chính là chủ sở hữu chiếc ví nói trên, lực lượng công an đã làm thủ tục trao trả.

Nhận lại tài sản, chị Thủy kiểm đếm trong ví còn nguyên vẹn các giấy tờ tùy thân và tổng số tiền gần 72 triệu đồng.

Chia sẻ sau khi nhận lại tài sản, chị cho biết trưa 13-1, chị đi rút tiền tại ngân hàng, trên đường đến phường Thống Nhất thì bị rơi mất ví. Khi về nhà, chị mới phát hiện không thấy ví tiền.

"Lúc đó tôi nghĩ là đã mất và không thể tìm lại. Rất may chiến sĩ công an trại tạm giam Công an tỉnh nhặt được và gọi điện báo đến nhận lại tài sản" - chị nói.

Chị Thủy cũng cho hay đang bầu tháng thứ tám. Đây là số tiền chị tích góp và vay mượn của người thân để dùng cho việc sinh con. Nếu mất số tiền này, chị và gia đình sẽ vô cùng khó khăn vì không còn khoản nào khác.

Hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung cho biết bản thân cảm thấy đây là một việc làm hết sức bình thường mà bất cứ một người chiến sĩ công an nào cũng sẽ hành động như vậy.

"Số tiền này là mồ hôi công sức của chủ nhân. Bởi vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhặt được chiếc ví là phải tìm cách trả lại cho người đánh mất" - anh Bảo Chung chia sẻ.

