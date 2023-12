Đến Vincom trải nghiệm đại tiệc Giáng sinh nơi xứ sở diệu kỳ Toyderland

Lấy ý tưởng từ “Toy” trong xu hướng “Art toy” - đồ chơi nghệ thuật mang đậm tinh thần độc bản và “Wonderland" - xứ sở nhiệm màu, Vincom khởi động mùa Lễ hội cuối năm với đại tiệc Giáng sinh mang chủ đề “Toyderland” độc nhất.

Không gian lễ hội tại hệ thống TTTM Vincom trở thành điểm đến thu hút khách hàng dịp Giáng sinh và Năm mới 2024

Không gian Giáng sinh độc bản với 1001 góc sống ảo "triệu like"

Mùa Giáng sinh 2023 này, cánh cổng đến với xứ sở Toyderland nhiệm màu tại Vincom rộng mở chào đón du khách đến khám phá, trải nghiệm. Không gian lễ hội ngập tràn sắc màu hạnh phúc tại những vùng đất diệu kỳ trở thành điểm đến chia sẻ yêu thương, tình cảm của mọi du khách.

Vincom Mega Mall Times City mang đến không gian Giáng sinh gần gũi, ấm áp

Với những hình ảnh mang không khí Giáng sinh như chú tuần lộc Hope, quả cầu tuyết, những hộp quà khổng lồ…, thành phố Lễ hội - City of Fiesta tại chuỗi TTTM Vincom Mega Mall đã trở thành điểm “check - in” không thể bỏ lỡ khi muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân.

Đặc biệt, cây thông chong chóng cao tới 15m được trưng bày tại Vincom Mega Mall Ocean Park cùng quả cầu tuyết khổng lồ, chuyển động độc đáo bằng công nghệ hiện đại gây ấn tượng với hàng ngàn du khách, đánh dấu một mùa lễ hội tưng bừng tại chuỗi TTTM Vincom khắp cả nước.

Cây thông chong chóng cao tới 15 m tại Vincom Mega Mall Ocean Park

Lâu đài Nhiệm màu - Miracle Castle tại chuỗi TTTM Vincom Center cũng mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng với những bản nhạc khiêu vũ du dương của Chú lính chì Jack và Cô vũ công Rose, tạo nên khung cảnh lung linh, lãng mạn.

Vincom Center Landmark 81 trở thành địa điểm check in lý tưởng dịp Giáng sinh

Không khí lễ hội và giải trí bất tận

Đại tiệc Giáng sinh tại xứ sở diệu kỳ Toyderland của Vincom mở màn ấn tượng bằng sự kiện Light up the Toyderland diễn ra ngày 2/12 tại Vincom Mega Mall Ocean Park. Không chỉ mang đến những phút giây sâu lắng, đong đầy cảm xúc với màn trình diễn của 3 "chàng hoàng tử" Trung Quân, Anh Tú và Mai Chí Công, Light up the Toyderland còn là bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn với khoảnh khắc thắp sáng cây thông chong chóng lớn nhất Việt Nam.

Hàng chục ngàn khán giả đổ về Vincom Mega Mall Ocean Park để hòa mình vào sự kiện Light up the Toyderland

Tiếp nối sức nóng lan tỏa từ Light up the Toyderland, khán giả cũng được mãn nhãn với các màn trình diễn nghệ thuật trên sân khấu cong 180 độ trong khuôn khổ sự kiện City of Fiesta - Christmas Times diễn ra ngày 9/12 tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh. Các bộ sưu tập Đông - Xuân mới nhất đến từ thương hiệu Mango được trình diễn bởi hơn 20 Top Model, Á hậu Hương Ly và ca sĩ Bảo Anh.

Chương trình nghệ thuật City of Fiesta - Christmas Times quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu

Tâm điểm thu hút mọi sự chú ý, tọa độ check in hot nhất mùa Giáng sinh 2023 chắc chắn gọi tên Lễ hội Art toy Giáng sinh quốc tế hàng đầu Đông Nam Á diễn ra tại Vincom Mega Mall Royal City từ ngày 23/12/2023 đến ngày 7/1/2024.

Đây là Lễ hội Art toy Giáng sinh quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Christmas in Toyderland - Đại tiệc Giáng sinh tại xứ sở diệu kỳ. Khách hàng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những nhân vật Art toy phiên bản giới hạn trong không gian lễ hội trẻ trung, hiện đại, đậm sắc màu giải trí.

Đón lễ hội cuối năm rực rỡ với triệu quà tặng bất ngờ từ Vincom

Bên cạnh những không gian lễ hội được trang hoàng rực rỡ và chuỗi sự kiện đỉnh cao, Vincom còn mang đến những món quà hấp dẫn, như một lời tri ân dành tặng khách hàng nhân dịp Giáng sinh và Năm mới 2024.

Các thương hiệu nổi tiếng như: H&M, Uniqlo, Mango, Aldo, Geox, Lyn, Adidas, Nike, Decathlon, The Body Shop, Innisfree, Laneige, Thế giới Kim Cương… ra mắt Bộ sưu tập Giáng Sinh và Year-end Party từ với những ưu đãi hấp dẫn là một thông tin không thể bỏ lỡ với các tín đồ yêu thời trang, thích làm đẹp và say mê trang sức.

Dành tặng riêng các khách hàng tới vui chơi mua sắm, trải nghiệm, Vincom cũng ra mắt bộ quà tặng Giáng sinh đặc biệt với siêu phẩm Art toy Dimoo phiên bản Giáng sinh siêu hiếm (áp dụng ngày 21 - 23/12) và Bộ lịch năm mới "phiên bản giới hạn" (áp dụng ngày 30 và 31/12).

Ngoài ra, khách hàng cũng được tham gia chương trình “Thứ 5 ăn chơi” với nhiều quà tặng, ưu đãi độc quyền như: Ưu đãi 20% các thương hiệu ẩm thực; ưu đãi mua sắm lên đến 50% các thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm; tặng Popcorn CGV miễn phí với hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng và 2 vé xem phim.

Với mỗi hóa đơn 1 triệu đồng, khách hàng cũng có cơ hội nhận voucher giảm 50% mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Chương trình “Thứ 5 ăn chơi” áp dụng tại hàng loạt TTTM như: Vincom Mega Mall Ocean Park, Vincom Center Landmark 81, Vincom Plaza Long Xuyên, Vincom Plaza Trần Phú (Bạc Liêu), Vincom Plaza Trần Huỳnh (Bạc Liêu), Vincom Plaza Vĩnh Long.

Ngoài ra, chương trình bốc thăm trúng thưởng xe máy điện VinFast Evo 200 áp dụng tại 15 TTTM thuộc Vincom, được công bố ngày 7/1/2024 cũng sẽ là một món quà Giáng sinh ý nghĩa cho các khách hàng may mắn.

Không khí lễ hội cuối năm đang nóng lên từng ngày và 83 TTTM Vincom trên toàn quốc đã sẵn sàng chào đón các khách hàng đến trải nghiệm, cùng hòa mình vào chuỗi sự kiện lễ hội hoành tráng và tận hưởng những siêu ưu đãi độc quyền chào đón một mùa Giáng sinh, Năm mới tưng bừng, hứng khởi.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: anninhthudo.vn