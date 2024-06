Đen Vâu tung MV mới, mang hẳn 2 tác phẩm văn học vào trong bài hát để sĩ tử tha hồ đoán đề!

20h tối 25/6, Đen chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc FRIENDSHIP. Sáng tác mới của Đen xoay quanh chủ đề tình bạn, có sự góp giọng của dàn đồng ca cũng là những người bạn, để tạo nên một bản hoà ca du dương và tươi vui, mang năng lượng tích cực đến cho mọi người. MV FRIENDSHIP thể hiện đúng chất riêng của Đen, không cầu kỳ về bối cảnh hay đạo cụ nhưng lại đủ đầy ý nghĩa thông qua hình ảnh độc đáo - và lần này là hình ảnh một người đàn ông kéo thuyền đi giữa đồi cát mênh mông.

Đen - FRIENDSHIP ft. Friends (M/V)

Cảm hứng sáng tác FRIENDSHIP đến từ chính hành trình âm nhạc của Đen, khi nam nghệ sĩ cảm thấy mình nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người bạn xung quanh: “Có người giúp Đen bằng sức lực, có người giúp bằng sự động viên, cũng có người giúp bằng sự nhiệt huyết khi bắt tay làm việc. Lúc nhìn lại, Đen thấy quả thật nếu không có những người bạn đó thì con đường của mình chắc cũng khác lắm rồi. Vì thế, Đen đã viết một bài nhạc về tình bạn”.

Trong FRIENDSHIP, câu chuyện về tình bạn và ý nghĩa của những người bạn trong cuộc đời được Đen đem vào nhiều câu rap. Nếu verse 1 của ca khúc nhắc về giá trị của tình bạn và sự đồng hành quý giá từ những người bạn trong đời, thì verse 2 lại tựa như lời nhắn nhủ của Đen gửi tới những người bạn, người anh em của mình: “Ai cũng cần có những người bạn cùng cười cùng khóc hay là cùng ngồi thu lu”, “Ai cũng cần có những người bạn, để mà đưa tay kéo nhau trong cơn gục ngã”.

Đặc biệt, qua câu rap “Như Remi cùng với Mattia, cùng lao vào đời và cùng chu du”, Đen đã nhắc đến tác phẩm văn học kinh điển Không Gia Đình (tác giả Hector Malot), mượn hình ảnh chú bé Remi và người bạn Mattia luôn giúp đỡ nhau hết mình để vượt qua bao khó khăn để diễn tả một tình bạn tuyệt đẹp trong đời. Ở một câu rap khác “Không muốn làm Đôn Ki-hô-tê, phải lao vào đời đơn thương độc mã”, Đen lấy hình ảnh cô độc của chàng quý tộc nghèo Đôn Ki-hô-tê trong cuốn tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê - Nhà Quý Tộc Tài Ba Xứ Mancha (tác giả Miguel de Cervantes Saavedra) để nói về một hành trình vắng bóng những người đồng hành đáng tin cậy.

Mỗi lần Đen Vâu ra mắt sản phẩm, không chỉ có khán giả đón chờ mà còn kéo theo cả sự trông chờ của... các sĩ tử chuẩn bị tham dự kì thi THPT Quốc gia. Bởi lẽ cứ đến gần mùa thi, Đen Vâu thường ra mắt sản phẩm mới với các "tín hiệu vũ trụ" về tác phẩm sẽ được gửi gắm trong đề thi môn Ngữ Văn. Với tỉ lệ đoán trúng... hơi cao, các tác phẩm của Đen Vâu được nhiều sĩ tử "gửi gắm" niềm tin. Nhưng tất nhiên, mọi thứ chỉ là cách Đen Vâu đùa để mang đến tinh thần thoải mái nhất trước kì thi, chưa bao giờ anh khuyến khích "học tủ" cả.

Dựa vào hình ảnh Đen Vâu kéo chiếc thuyền trên sa mạc, nhiều netizen đoán vui rằng năm nay đề thi sẽ là Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Nay Đen Vâu mang thêm hẳn 2 tác phẩm văn học kinh điển vào lời rap nhưng rất tiếc các sĩ tử cũng sẽ không có thêm "tín hiệu" nào bởi lẽ các tác phẩm văn học Không Gia Đình và Đôn Ki-hô-tê nằm trong chương trình học cấp 2 mất rồi!

MV FRIENDSHIP được thực hiện bởi đạo diễn Vĩnh Duy và các cộng sự, với bối cảnh chính là một đồi cát mênh mông, nơi Đen đang miệt mài kéo một chiếc thuyền gỗ dưới ánh nắng chói chang. Mở màn bằng hình ảnh Đen một mình giữa đồi cát rộng lớn, sau đó, MV có sự đan xen hình ảnh từng thành viên trong ban nhạc đứng ở những bối cảnh đồi cát khác nhau, kết hợp với hình ảnh cô gái múa uyển chuyển dưới hồ nước trong xanh nhằm ẩn dụ cho một tâm hồn tự do, khát khao kết nối với mọi người.

Nhân vật nam chính tìm thấy chiếc thuyền và hồ thuỷ tinh với chú cá nhỏ có thể tượng trưng cho việc tìm thấy hy vọng và ý nghĩa trong cuộc sống, ngay cả khi mọi thứ dường như vô vọng. Trên hành trình của mình, anh gặp gỡ những người bạn trên đồi cát để cùng nhau đẩy thuyền xuống nước, biểu thị sức mạnh của tình bạn, sự kết nối và đoàn kết.

Hình ảnh con cá nhỏ trong hồ thủy tinh được anh nâng niu và bảo vệ suốt hành trình, có thể tượng trưng cho trách nhiệm bảo vệ những điều mong manh, quý giá trong cuộc sống, cũng như sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhất. Và việc đẩy chiếc thuyền về phía nguồn nước có thể tượng trưng cho hành trình tìm kiếm tự do và mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Đồi cát có thể đại diện cho những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải vượt qua để đạt được điều mình mong muốn.

Nhìn chung phần âm nhạc của Đen Vâu trong sản phẩm FRIENDSHIP vẫn chưa có quá nhiều đột phá, mới lạ so với các tác phẩm trước đây của anh. Song song với đó, ý tưởng hình ảnh cũng đậm chất Đen Vâu khiến tổng thể sản phẩm khá an toàn. Tất nhiên khán giả vẫn sẽ ủng hộ Đen Vâu hết mình với một sản phẩm văn minh, thông điệp nhẹ nhàng nhưng để thấy sự đột phá của nam rapper thì chưa!

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn