Đêm trước khi bão số 3 đổ bộ: Người dân Hải Phòng đi siêu thị đến khuya, tích trữ thực phẩm dài ngày

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão Yagi dự kiến đêm nay vào vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa to và giông lốc ở miền Bắc. Lo ngại bão ảnh hưởng kéo dài, người dân ở nhiều nơi tìm đến các siêu thị, chợ dân sinh để tích trữ nhu yếu phẩm.

Theo ghi nhận của PV, tối 6/9, người dân trên địa bàn Thành phố Đồ Sơn (Hải Phòng) đã đổ xô đến các siêu thị để mua sắm hàng hóa để tránh phải ra khỏi nhà trong thời gian bão số 3 đổ bộ đất liền.

Hải Phòng: Người dân mua thực phẩm dự trữ trước siêu bão số 3

Mọi người tranh thủ lựa chọn những thực phẩm thiết yếu như rau xanh, thịt, cá... và một số đồ khô như mì tôm, bánh mì. Sức mua tăng đột biến so với những ngày bình thường nên nhân viên của một siêu thị lớn trên địa bàn cũng được tăng cường tối đa, liên tục bổ sung hàng hoá để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tối 6/9, rất đông người dân Hải Phòng đến siêu thị mua thực phẩm dự trữ trước khi bão đổ bộ

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đến khoảng 21h30 dù vẫn còn khá đông người dân đến mua sẵm nhưng một số quầy hàng trong siêu thị đã trống trơn, lượng hàng hoá cũng đã vơi đi khá nhiều.

Trước lo ngại về việc người dân tích trữ đồ ăn sẽ dẫn đến tình trạng cháy hàng, đại diện các siêu thị đều khẳng định hàng hóa rất dồi dào sẵn sàng phục vụ cho người dân với giá cả ổn định, đa dạng mặt hàng.

Ngoại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau xanh thì mì tôm cũng là mặt hàng được nhiều người lựa chọn dự trữ

Khu vực kệ rau xanh luôn tập nập người dân đến chọn lựa

Các xe đẩy đều chất đầy hàng hoá, thực phẩm

Một số quầy hàng đã trống trơn dù vẫn còn khá đông người dân đến mua sắm

Tác giả: Nam An - Ảnh, clip: Nhật Anh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn